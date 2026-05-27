Perde 41 kg in 5 mesi con una dieta elaborata dall’intelligenza artificiale: il caso di Valentina a La volta buona

Valentina ha perso 41 kg in 5 mesi seguendo un protocollo dietetico elaborato con l’intelligenza artificiale. A La volta buona il caso divide: il medico Calabrese avverte sui rischi.

Ha inserito analisi del sangue, parametri clinici e un protocollo precedente. Ha ricevuto in cambio un piano alimentare su misura. Valentina, professoressa d'inglese, ha perso 41 chilogrammi in cinque mesi affidandosi all'intelligenza artificiale per strutturare la propria dieta chetogenica, e il suo caso ha animato un dibattito acceso nello studio di La volta buona.

"Mi ha detto tutto quello che posso mangiare o non mangiare"

La storia di Valentina parte da un protocollo che seguiva già, ma che non funzionava come avrebbe dovuto. "Ho dato tutte le mie analisi, ogni dato", ha raccontato in trasmissione. "L'intelligenza artificiale mi ha detto che il protocollo precedente non era una reale chetogenica." Da lì, la svolta: un piano rielaborato, seguito con rigore, e il risultato che parla da solo.

A colpirla, in particolare, è stata la neutralità dello strumento. "Non dice quello che ti vuoi sentire dire", ha sottolineato. Una caratteristica che, a suo giudizio, ha fatto la differenza rispetto ad altri tentativi precedenti.

Il medico frena: "Dimagrire non è sempre sinonimo di stare in salute"

Il dottor Calabrese, ospite in studio, ha ascoltato con attenzione prima di prendere parola. Il bilancio che ha tracciato è positivo sul risultato, ma cauto sul metodo. "Dimagrire non è difficile se fai una cosa estrema", ha detto, spiegando che la chetogenica funziona come "una macchina a cui si toglie il motore": efficace nel breve periodo, ma con implicazioni che vanno gestite con cura nel tempo.

L'avvertimento più netto riguarda la fase successiva: "Se va verso la dieta mediterranea, non si deluda se arriva qualche chiletto in più. Dopo un dimagrimento chetogenico, deve tornare per forza a un concetto di mediterranea. È importante l'equilibrio." Il punto dirimente, per Calabrese, è che perdere peso e stare bene non sono necessariamente la stessa cosa.

Balivo e Orlando: "Fatevi seguire da un medico"

Caterina Balivo ha tenuto a precisare il perimetro del caso: "Fatevi seguire da un medico in carne e ossa. Questo è un caso particolare perché abbiamo una donna adulta che era già stata seguita dal medico e aveva tutti gli esami già fatti." Una precisazione che ridimensiona l'idea di un fai-da-te alimentare mediato dall'AI, e restituisce al caso di Valentina la sua specificità.

Stefania Orlando ha portato invece una prospettiva diversa, raccontando di essersi rivolta a un professionista di grido per scoprire di avere "la stessa dieta di un'altra persona". Una critica indiretta a certa medicina standardizzata, raccolta dal dottor Calabrese: "Purtroppo c'è questa tendenza da parte di alcuni medici di adattare protocolli anche ad altri."