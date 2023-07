Antonella Elia: “A Non è la Rai nessun lolitismo, oggi è di moda criticare tutto” Antonella Elia, ospite de La Confessione, è tornata con la mente ai tempi di Non è la Rai. Oggi il programma rischierebbe di essere aspramente criticato.

A cura di Daniela Seclì

Antonella Elia si è raccontata nella puntata de La Confessione che andrà in onda venerdì 7 luglio su Nove. Nelle anticipazioni diffuse, un frammento della lunga chiacchierata. La showgirl è tornata a parlare di Non è la Rai. Peter Gomez ha rimarcato come oggi, un programma come quello di Gianni Boncompagni, susciterebbe aspre polemiche e si verrebbe accusati di lolitismo. Ecco quale è stata la replica di Antonella Elia.

Non è la Rai oggi susciterebbe polemica, il commento di Antonella Elia

Antonella Elia ha replicato a Peter Gomez, dicendosi convinta che oggi ogni cosa venga strumentalizzata per fare polemica. Dunque, in un contesto simile, anche Non è la Rai non potrebbe mai andare in onda:

Oggi criticano tutto, perché bisogna criticare tutto. Se dici a una che la vedi ingrassata è body shaming, ormai è diventato di moda. Non si può più fare niente, che pizza ragazzi. Ma quale lolitismo. Eravamo lì, ci divertivamo, cantavamo e ballavamo. Io ho cercato di affermarmi, in una carriera meravigliosa come cantante.

L'ex ragazza di Non è la Rai, smentisce di avere usato l'auricolare

Quando si parla di Non è la Rai, viene fuori immancabilmente il tema dell'auricolare. Fu lo stesso Boncompagni a parlarne in un'intervista: "Misi Ambra al posto di Paolo Bonolis, con gli auricolari. Tutti credevano che io suggerissi le battute, invece le dicevo delle cose tremende, irriferibili, e lei doveva fare finta di nulla". Tuttavia, nell'immaginario di molti, le ragazze di Non è la Rai erano viste come coloro che ricevevano indicazioni dall'alto, attraverso gli auricolari. Antonella Elia ha assicurato che nel suo caso è sempre stata spontanea: "Io sono sempre e solo guidata da me stessa. Io non avevo nessun auricolare. Non ne ho bisogno". L'appuntamento con il programma La confessione è venerdì 7 luglio alle ore 22:45 sul nove.