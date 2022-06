Alessandro Iannoni: “Il mondo della tv mi è sempre piaciuto. Uomini e Donne? Mamma sarebbe contenta” Alessandro Iannoni, intervistato da Casa Chi, ha parlato della sua esperienza all’Isola dei Famosi, svelando cosa pensa di alcuni naufraghi e parlando anche del suo possibile ritorno in tv, mondo che gli è sempre piaciuto, anche se la priorità rimane l’Università.

A cura di Elisabetta Murina

Abbandonata l'Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni è tornato alla vita di tutti i giorni e agli esami all'Università, motivo per il quale ha deciso di interrompere la sua avventura in Honduras e lasciare mamma Carmen Di Pietro da sola. L'ex naufrago, intervistato da Casa Chi, ha parlato della sua quotidianità, dei progetti per il futuro e dei compagni con i quali ha condiviso l'esperienza nel reality di Canale 5.

Il rapporto con gli altri naufraghi all'Isola

Alessandro Iannoni ha parlato ancora una volta del suo rapporto con mamma Carmen, che più volte è stata definita una "mamma chioccia", gelosa nei suoi confronti: "L'Isola è riuscita a farmi capire che mamma è gelosa di me. Lei ha paura che prima o poi me ne vada di casa e non mi vede più e lei deve essere la donna della mia vita"

L'ex naufrago ha poi raccontato se tornerà in studio in una delle prossime puntata del reality, magari proprio per fare il tifo per la madre: "A me farebbe molto piacere, solo che adesso per regolamento non avendo prolungato il contratto purtroppo non posso fare parte dello studio". E a proposito dei compagni, ha confessato che Clemente Russo è "quello che mi stava più antipatico", mentre con Guendalina ed Edoardo Tavassi, ma anche con Blind e Nicolas Vaporidis, ha stretto un bel legame che dura ancora.

Alessandro Iannoni a Uomini e Donne?

L'ex naufrago ha ammesso di essere sempre stato attratto dal mondo della televisione: "A me il mondo dello spettacolo e della televisione è sempre piaciuto, ho l’esempio di mamma a casa". E anche se ha ribadito che la sua priorità al momento sono gli studi, il 23enne non ha escluso che in futuro potrebbe accettare un'esperienza simile all'Isola dei Famosi, magari il trono a Uomini e Donne, come hanno proposto alcuni fan dopo averlo visto sul piccolo schermo: