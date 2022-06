Alessandro Iannoni: “A casa sveglia alle 6, pranzo alle 11 e cena alle 17, mamma è inflessibile” “Mamma Carmen Di Pietro è inflessibile. A casa sveglia alle 6, pranzo alle 11.30 e cena alle 17.30”, così Alessandro Iannoni, reduce dall’Isola dei famosi, racconta la sua routine domestica scandita dai ritmi della vulcanica mamma.

A cura di Stefania Rocco

Sono giornate scandite da ritmi precisi quelle che Alessandro Iannoni vive a casa di mamma Carmen Di Pietro. Lo racconta lo studente, reduce dalla partecipazione all’Isola dei famosi insieme alla madre. Vinto dal senso del dovere, Alessandro è tornato in Italia per riprendere i suoi studi universitari mentre Carmen è rimasta in Honduras, in attesa della finale. Poco male per il giovane che potrà continuare a godersi qualche settimana di relativa tranquillità. Anche perché la vita a casa di mamma Carmen, lo racconta lui stesso, non è particolarmente comoda.

I ritmi imposti da Carmen Di Pietro

“È un po’ matta ma non la cambi. Ed è parecchio apprensiva, non lo fa apposta. Lei esige che io e mia sorella Carmelina ci si alzi entro le sei anche sabato e domenica se no diventa una iena. Ci spalanca le finestre, anche in inverno, ci strappa le coperte e strilla: ‘Qui non voglio bamboccioni’”, racconta Alessandro al settimanale Oggi, “Mia sorella si ribella. Io ci sono abituato, non le patisco. Ho sempre pensato che se mamma ci dà questa educazione è perché è convinta che sia la migliore, la più utile per noi. Mi fido di lei, so che lo fa in buona fede”. Sugli orari, in particolare, Carmen sarebbe eccessivamente fiscale:

Il pranzo alle 11.30 e la cena alle 17.30 è inflessibile. Cucino sempre io perché mamma è un disastro. Fa bollire la pasta e ci versa sopra la passata di pomodoro dalla bottiglia. Sul cellulare ci siamo ribellati. Lei va a letto verso le 19 e punta la sveglia alle 22 per ritirarcelo. Le pulizie della casa, invece, le facciamo insieme perché se io le alzo tappeti e mobili, pulisce più velocemente. Per fortuna non devo più accompagnarla a fare la spesa.

Alessandro diviso tra mamma Carmen Di Pietro e Maria Laura De Vitis (Foto IPA)

“Mamma Carmen Di Pietro è riuscita a far scappare una ragazza a cui tenevo”

Alessandro conferma infine la gelosia già platealmente dimostrata dalla madre nei suoi confronti all’Isola: “Il suo incubo è che io possa volere bene a una ragazza. Avevo una fidanzata, Beatrice, ci tenevo molto ma lei è riuscita a farla scappare. Mi chiamava quando ero con Bea, mi diceva di mettere il vivavoce perché c’era un problema urgente e poi diceva ‘dai, non fare il bambino cattivo con mamma'. Dopo un po’ di volte, Beatrice, giustamente, mi ha lasciato”.