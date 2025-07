Alessandro Cattelan rompe il silenzio sulla Rai: “Esperienza ottima, volevo sperimentarmi in qualcosa di nuovo”

Alessandro Cattelan ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione di Italia’s Got talent 2025, talent del quale è giudice per la prima volta. Alla domanda su come sia stata l’esperienza in Rai appena conclusa, ha risposto: “L’avventura in Rai è stata ottima, sono stato io a volerla fortemente”. E sui “no” ricevuti nella sua vita: “A volte sembrano definitivi ma ci si lavora, possono tornare a essere sì”.

Alessandro Cattelan ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione di Italia's Got talent 2025, talent del quale è giudice per la prima volta. A partire dal 5 settembre sarà disponibile su Disney+. Alla domanda su come sia stata l'esperienza in Rai appena conclusa, ha risposto: "L’avventura in Rai è stata ottima, sono stato io a volerla fortemente". E sui "no" ricevuti nella sua vita: "A volte sembrano definitivi ma ci si lavora, possono tornare a essere sì".

Cattelan tra Rai e Mediaset: cosa è successo ai palinsesti

C'è stato il totale silenzio di Alessandro Cattelan in queste settimane in cui i palinsesti Rai e Mediaset l'hanno fatta da padrona nel flusso di notizie provenienti dalla tv. Il programma Stasera c'è Cattelan su Rai 2 è stato interrotto per il momento, in attesa di una nuova, se sarà possibile collocazione. Stefano Coletta (Direttore Coordinamento Generi, ndr) si è detto possibilista e ha auspicato protezione per i talenti come il suo, qualcosa che la Tv di Stato non deve lasciarsi scappare, nonostante il nodo degli ascolti. Idem per il Biscione, dove Pier Silvio Berlusconi ha confermato una puntata zero di un format condiviso con Fascino di Maria De Filippi che ha visto proprio il noto conduttore al timone. Non si sa se diventerà realtà, le valutazioni sono in corso. Di fatto, il limbo televisivo sulla tv generalista resta.

Alessandro Cattelan in Rai

Cattelan sulla Rai: "Ottima esperienza, però Sky spesso mi manca"

In piattaforma il discorso cambia. È Disney+ adesso la nuova casa di Cattelan, che si è detto entusiasta per questa nuova avventura e contento dei rapporti con il nuovo gruppo di lavoro. "Ci sono poche cose che prendo poco seriamente, l’ironia applicata alla vita è fondamentale. La uso su di tutti, me per primo. Lo stesso faccio con la severità", ha dichiarato in conferenza stampa stamattina. Alla domanda su come sia stata l'esperienza in Rai appena conclusa: "È stata ottima, l’ho voluta fortemente, venivo da un contesto in cui stavo bene e che spesso mi manca (gruppo Sky, ndr). Lì avevo dato tutto e a un certo punto mi sono reso conto che non sapevo più cosa offrire, quindi mi volevo confrontare con una cosa nuova. Me la sono cercata ed è stata un’ottima esperienza".

Sui ‘no' ricevuti: "A volte sono temporanei, qualcosa su cui lavorare"

La risposta sui ‘no' ricevuti nella vita ha lasciato intendere comunque un ponte con il medesimo argomento. "Li ho ricevuti sì, ma mai definitivi. A volte sono qualcosa su cui si può lavorare, potrebbero tornare a essere dei sì", il che ha avuto come chiave di lettura la possibilità di valutare, come anche sottolineato dall'azienda di Viale Mazzini, un percorso diverso in un tempo che non è dell'imminente presente.