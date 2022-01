Whoopi Goldberg è positiva al Covid-19: “Grazie alla terza dose, sintomi lievi” Whoopi Goldberg ha contratto il virus durante le vacanze di Natale e per questo non ha potuto presentare il suo show, The View, nella prima puntata dell’anno. Ad annunciarlo la co-conduttrice del programma.

A cura di Elisabetta Murina

Come molti altri personaggi dello spettacolo, anche Whoopi Goldberg è risultata positiva al Covid. La conduttrice dello show The View e attrice premio Oscar per Ghost ha contratto il virus durante le festività natalizie e per questo non ha potuto presentare il suo programma, di cui ormai è al timone dal 2006.

L'annuncio della co-conduttrice Joy Behar

Ad annunciare al pubblico la positività di Whoopi Goldberg è stata una delle co-conduttrici del programma, Joy Behar, durante la puntata di lunedì 3 gennaio. Oltre a rinnovare gli auguri per il nuovo anno, Behar si è rivolta agli spettatori con una domanda: "Perché sono qui al posto di Whoopi?". E ha poi continuato con la risposta, spiegando che la conduttrice ha contratto il Covid durante le festività natalizie:

Beh, Whoopi, sfortunatamente, è risultata positiva durante la pausa, ma tornerà probabilmente la prossima settimana. Dato che è stata vaccinata e potenziata con la terza dose, i suoi sintomi sono stati molto, molto, lievi. Ma siamo molto cauti qui a The View.

Whoopi Goldberg è vaccinata con tre dosi, ha fatto sapere la co-conduttrice, e i suoi sintomi sono molto lievi. Tuttavia, in via precauzionale, il suo ritorno nello show non è previsto prima di settimana prossima. Una situazione simile a quella che è successa a Hugh Jackamn, anche lui risultato positivo al Covid e costretto ad annullare il suo show a Broadway fino a quando non sarà negativo.

La situazione epidemiologica negli USA

La rapida diffusione della variante Omicron ha fatto registrare negli Stati Uniti più di un milione di casi di Covid nelle ultime 24 ore. E questa situazione epidemiologica, instabile e in continua crescita, sta travolgendo anche le star americane. Oltre a Whoopi Goldberg, che ha contratto il virus durante le vacanze di Natale, recentemente anche Hugh Jackman è stato costretto a sospendere il suo spettacolo a Broadway per via della positività al Covid-19.