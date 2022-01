Jimmy Fallon positivo al Covid: “La terza dose ha attenuato i sintomi” Jimmy Fallon è risultato positivo al COVID-19 proprio dopo il break natalizio sue trasmissioni: “Avevo fatto da poco la terza dose, ne ha attenuato i sintomi”.

Jimmy Fallon è risultato positivo al COVID-19 proprio dopo il break natalizio sue trasmissioni. Il conduttore del The Tonight Show, 47 anni, ha condiviso la sua esperienza spiegando di essere risultato positivo proprio il primo giorno dopo la pausa del programma. Sabato scorso sarebbe dovuto essere presente al Saturday Night Live, ma proprio per questo motivo, non ha più partecipato. Lo stesso show è stato rinviato per i numerosi casi positivi, al suo posto in onda un ‘best of' di momenti registrati.

Le parole di Jimmy Fallon

"Ero così spaventato", ha ammesso Jimmy Fallon dopo aver ricevuto il responso. "Sono entrato normalmente – facciamo questo tipo di test da un anno, ormai – quindi conosco tutto, gli infermieri, i dottori. Quando l'infermiera torna dentro, mi fa: "Vieni con me". E a questo punto, Jimmy Fallon spiega: "Non aveva mai detto o fatto così".

Jimmy Fallon vaccinato con la terza dose: "Per questo, ho attenuato i sintomi"

Jimmy Fallon è vaccinato regolarmente, anche con la dose boost, la terza dose. Questo ha attenuato i sintomi: "Sono abbastanza fortunato ad avere solo sintomi lievi. Ringrazio i dottori che lavorano così duramente per vaccinare tutti". Il personaggio televisivo successivamente ha chiamato sua moglie, Nancy Juvonen, e le loro due figlie, Franny di 7 anni e Winnie di 8 anni, che hanno cambiato appartamento per permettere a Jimmy Fallon di isolarsi da solo. Nonostante questo, le sue figlie sono risultate positive al Covid-19: "Anche le mie ragazze sono risultate positive. E stanno bene, stanno tutti bene. Franny ha avuto il raffreddore per circa due giorni. Winnie non ha avuto alcun sintomo", ha detto Fallon, aggiungendo un lato positivo alle diagnosi delle sue figlie. "Ma questo significava che potevo andare a casa e trascorrere le vacanze con i bambini, quindi l'ho fatto. È stato un miracolo di Natale".