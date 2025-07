Wanda Nara torna vicina a L-Gante: prima il video in cui il rapper le lecca il viso, poi la serata a casa di lei

Wanda Nara e L-Gante sono tornati insieme? A far nascere l’ennesima indiscrezione su una coppia che sembrava essersi detta addio lo scorso gennaio è un video condiviso dal rapper nelle sue Instagram stories. Nel filmato, l’artista appare accanto alla celebrity argentina: i due sono abbracciati e mostrano un’intimità ancora evidente, al punto che lui arriva a leccarle il viso senza che lei si scomponga. Riconciliazione in corso o semplice affetto rimasto tra due persone che sono state legate – tra alti e bassi – per anni?

A gennaio 2025 la separazione tra L-Gante e Wanda Nara

Wanda aveva annunciato la separazione da L-Gante lo scorso gennaio. L’ex moglie di Mauro Icardi, nel pieno della causa di separazione dall’ex compagno, aveva fatto sapere di aver scelto di interrompere la relazione con il rapper per potersi dedicare esclusivamente al benessere dei figli, in un momento delicato segnato soprattutto dalla battaglia legale per l’affidamento delle piccole Francesca e Isabella.

L-Gante, dopo le parole di Wanda, aveva dichiarato di volersi allontanare da un ambiente “dominato da bugie e pettegolezzi”, lasciando intendere un certo fastidio nei confronti dell’ex e della gestione pubblica della loro relazione.

Wanda Nara e L-Gante insieme in una sala giochi, poi a cena a casa di lei

Ma da quel momento di apparente freddezza, le cose sono cambiate. I due, come testimoniato dalle rispettive Instagram stories, hanno trascorso insieme l’intera giornata di ieri. Prima una visita a una sala giochi – dove il rapper ha vinto un peluche regalato a Wanda – poi la serata a casa della donna, dove lei ha cucinato gnocchi per tutti.

La cena a casa di Wanda Nara

A documentare i momenti trascorsi insieme sono stati video e foto condivisi dalla coppia sui social. Se davvero c’è una riconciliazione in corso, è chiaro che né Wanda né L-Gante hanno intenzione di nascondersi.