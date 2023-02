Wanda Nara parla del tradimento di Icardi, Manila Nazzaro commenta con una frecciatina al compagno Manila Nazzaro ha commento su Twitter l’intervista di Wanda Nara e Mauro Icardi ospiti a Belve, in cui l’agente di calcio argentina ha parlato del tradimento del marito. L’ex Miss Italia ha lanciato una frecciatina al compagno Lorenzo Amoruso, con cui pare sia in atto una profonda crisi.

A cura di Elisabetta Murina

Manila Nazzaro non si è persa la prima puntata di Belve, il programma di Francesca Fagnani che ha debuttato in prima serata. Tra gli ospiti Wanda Nara e il marito Mauro Icardi, che si sono presentanti insieme in studio mettendo così a tacere le voci di tradimento e crisi. La modella ha parlato del loro matrimonio e di come ha superato il gossip della presenza di una terza persona nella relazione. L'ex Miss Italia è intervenuta su Twitter commentando la vicenda e lanciando una frecciatina al compagno Lorenzo Amoruso, con cui pare sia in atto una crisi insanabile, vicina alla rottura.

La frecciatina di Manila Nazzaro

"Vorrei avere un decimo della nonchalance di Wanda nel parlare di corna", ha scritto Manila Nazzaro su Twitter mentre guardava in diretta la puntata di Belve e, nello specifico, mentre ascoltava la storia di Wanda Nara e Mauro Icardi. L'agente di calcio argentina ha messo da parte i gossip del tradimento del marito ed è andata avanti senza dargli importanza: "Io non ci ho creduto, non so cosa è successo, è una storia così lunga. Qualsiasi donna si arrabbia se vede queste cose ma sono abituata, molte corteggiano Mauro Icardi".

Le parole dell'ex Miss Italia sono state viste come una frecciatina al compagno Lorenzo Amoruso con il quale sarebbe in atto una profonda crisi, di cui però non sono al momento dettagli specifici. Viene da pensare quindi che possa trattarsi di un tradimento da parte di lui, anche se appunto per ora non ci sono conferme di alcun tipo.

Le "crisi insanabile" tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Stando a quanto hanno fatto sapere a Today alcune persone vicine alla coppia, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso starebbero vivendo una "crisi insanabile", tanto da essere a un passo dalla rottura. Una ipotesi che sembrerebbe plausibile dal momento che ormai da settimane non si mostrano insieme sui social. Sbirciando il profilo Instagram dell'ex calciatore, si nota che l'ultima foto insieme alla compagna (o presunta ex) risale a Capodanno, che hanno festeggiato insieme. Sul profilo di lei, invece, l'ultimo scatto di coppia è datato 3 dicembre.