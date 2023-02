Wanda Nara a Belve: “Sono amata dalle donne perché vedono in me ciò che vogliono essere” Francesca Fagnani a Belve nella prima serata di Rai 2 ospita Wanda Nara: l’agente e modella argentina ha parlato del matrimonio con Mauro Icardi: “Saremo per sempre insieme”. Poi sulla sua vita: “Ho una forte personalità, sono decisa e seduttiva. Le donne mi amano perché sono libera”.

A cura di Gaia Martino

Wanda Nara è una delle ospiti della prima puntata di Belve, lo show di Francesca Fagnani tornato con una "seconda tranche" di stagione su Rai Due, stavolta in prima serata. La famosa agente sportiva, influencer e modella argentina si è presentata nello studio della conduttrice e giornalista in compagnia del marito Mauro Icardi, un gesto che mette un punto ai mesi di turbolenze nella loro storia d'amore. "Secondo me sono più amata che odiata, soprattutto dalle donne. Chi mi ama, mi ama perché vede in me ciò che vuole essere. Io mi sento libera. Chi mi odia, mi odia per la stessa cosa".

L'intervista di Wanda Nara a Belve

Alla domanda di rito di Francesca Fagnani – "Che belva si sente?" – Wanda Nara ha risposto: "Sono stata tante volte in Africa, mi sento una leonessa. Sono mamma di 5 figli e ho visto in Africa come proteggono i cuccioli". L'agente di calcio argentina su Belen Rodriguez: "Lei è venuta qui in Italia da piccola, in Argentina non ha fatto nulla. In Argentina lavoro da quando avevo 5 anni. Io Maga Circe? Non lo so, sembra così ma non è così a casa. Sono seduttiva, sì". La notorietà per lei arrivò con un gossip, per una notte d'amore con Maradona: "Non sono mai stata con lui, era vera la storia della casa. Il giorno dopo capii che la cosa mi rendeva famosa, non sono mai riuscita a parlare con lui di questa cosa".

Wanda Nara: "Io e Mauro Icardi stiamo insieme"

Wanda Nara a Belve chiude ogni rumor riguardo il matrimonio in crisi con Mauro Icardi: "Lui è mio marito, saremo per tutta la vita una famiglia, lo siamo sempre stati. Siamo sposati da quasi 10 anni, per me è una fortuna, per lui non lo so. Speriamo di durare tutta la vita". La modella argentina ha poi commentato le avances ricevute da Keità Baldè, attaccante dello Spartak Mosca, bacchettando il comportamento della moglie che, anziché prendersela con il marito, attaccò lei: "A volte quando mi arrivano messaggi tipo quelli di Keita, capisco che le donne invece di arrabbiarsi con chi hanno a fianco si arrabbiano con l’altra donna. Feci vedere io i messaggi a Icardi, perciò scrisse quelle parole su Instagram". Sul presunto tradimento del calciatore un anno fa, la modella argentina ha spiegato: "Io non ci ho creduto, non so cosa è successo, è una storia così lunga. Qualsiasi donna si arrabbia se vede queste cose ma sono abituata, molte corteggiano Mauro Icardi". Per farsi perdonare, il marito le regalò una borsa dal valore di 300 mila euro: "Così costa? Forse un po' di meno. Me la tengo", ha sorriso. "Mio marito ha più paura di perdermi che di divorziare. Oggi siamo felici, io sono felice anche nei momenti brutti. Cerco sempre la maniera per essere felici" ha concluso.

Mamma di cinque figli: "Non ho aiuti"

Wanda Nara, madre di cinque figli e lavoratrice a tempo pieno, ha raccontato di non avere aiuti in casa: "Tutti pensano che io abbia le tate, per fortuna Mauro mi aiuta tantissimo. Ho avuto la fortuna di avere mia mamma, la zia. Una ragazza a volte mi aiuta a cucinare, poi Mauro Icardi prende ville molto grandi, non posso fare tutto". Oggi Wanda Nara continua ad essere agente di suo marito: "Mi vedono il terrore del calciomercato, se fosse stato un uomo a fare quello che ho fatto io, sarebbe diventato un eroe. Come procuratrice mi do un 10. Tante volte mi ha scritto Mino Raiola, lui era il numero uno. Mi volevano due calciatori della nazionale argentina, dicemmo di no. In Turchia oggi stiamo benissimo".

Le gravidanze hanno cambiato il suo corpo: "Mi piaccio fisicamente ma ho sofferto, come tutte le mamme, i cambiamenti per le gravidanze. Mi do un 7, ho tanto cu*o, quello non mi piace tanto ma sono nata così. Cosa piace più di me? La personalità, mi vedono decisa".