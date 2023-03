La famiglia di Wanda Nara si allarga: il padre Andres e la moglie Alicia Barbasola aspettano un bebè La famiglia di Wanda Nara si allarga: il padre Andres e la neo moglie Alicia Barbasola diventeranno presto genitori. La showgirl e compagna di Mauro Icardi avrà quindi un sorellina o un fratellino.

A cura di Elisabetta Murina

La famiglia di Wanda Nara si allarga: il papà Andres e la moglie Alicia Barbasola diventeranno presto genitori. La showgirl argentina e manager del compagno Mauro Icardi avrà quindi una sorellina o un fratellino.

L'annuncio della gravidanza

A dare la bella notizia è stato il papà di Wanda Nara, ospite della tv argentina America Vivo insieme alla moglie Alicia Barbasola, con cui è convolato a nozze lo scorso febbraio. "Siamo davvero felici, lo stavamo già cercando ma ci ha comunque sorpreso di gioia". L'arrivo di un nuovo bebè in famiglia (ancora non si conosce il sesso) ha emozionato moltissimo i futuri genitori, mentre Wanda Nara e la sorella Zaira non hanno ancora commentato pubblicamente la gravidanza. Questa volta, quindi, a finire al centro dei gossip non è stata l'agente di Icardi per via della sua turbolenta relazione con il calciatore.

Le nozze di Andres Nara con Alicia Barbasola

Andrea Nara è da poco convolato a nozze con Alicia Barbasola. Il matrimonio infatti, come mostrano gli scatti sui social, è stato celebrato lo scorso 14 febbraio, nel giorno di San Valentino. Una cerimonia intima, a cui hanno partecipato amici e parenti più stretti e che sancisce il legame di una coppia intenzionata a fare sul serio. Per Andres Nara, dopo il divorzio dalla madre di Wanda e Zaria, c'erano stati solo una serie di brevi storie, mentre con Alica Barbasola è tutto diverso. “L’incontro con te ha segnato un prima e un dopo nel mio mondo. E, senza dubbio, oggi più che mai, l’amore della mia vita! Sono felice”, le aveva scritto l'uomo, che presto diventerà padre per la terza volta, in una dolcissima dedica condivisa su Instagram.