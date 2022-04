“Voleva farsi sco**re da Barù”, Manila Nazzaro risponde alle offese ricevute dai fan dei Jerù Manila Nazzaro dopo le dichiarazioni rilasciate in radio sui Jerù, si è trovata vittima di gravissime offese da parte dei fan della “coppia” nata nella casa del GFVIP, alle quali ha replicato a tono.

A cura di Gaia Martino

Manila Nazzaro è stata vittima di gravi offese da parte dei fan dei Jerù, la "coppia" nata al Grande Fratello VIP 5 composta da Barù e Jessica Selassié, dopo alcune sue dichiarazioni. Sebbene la love story non sia mai nata nella realtà, in tanti ancora sperano di rivederli insieme. Forse questo momento non arriverà mai viste le ultime dichiarazioni dell'ex gieffino a Verissimo, ed anche Manila Nazzaro lo sa. Nel programma Non succederà più in onda su Radio Radio ha commentato: "I Jerù non sono mai esistiti". Queste parole non sono andate giù ai fan dei due ex concorrenti e per questo motivo l'ex Miss Italia si è ritrovata al centro di durissime accuse.

L'attacco dei fan di Jerù contro Manila Nazzaro

Manila Nazzaro attraverso le sue Instagram story ha risposto ai fan dei Jerù che su Twitter l'hanno criticata duramente. Parole e offese gravi quelle che si leggono e che non potevano passare inosservate. "Sicuramente si sarebbe fatta sco**re da Aldo e poi da Barù. Povero gabbiano Lorenzo. Ovvio che i due hanno preferito la nostra regina etiope e lei ha dovuto scegliere Barù", "Ma Lorenzo sa che Manila aspirava anche al pene di Barù? Manila va punita, ha rotto" sono i due commenti che l'ex Miss Italia ha pubblicato nelle stories ed alle quali ha replicato.

Cari Jerù sani, cosa vogliamo dire di questo schifo che scrivono? Malati mentali che trovano sfogo sui social ma non troveranno mai un senso nella vita. Sappiate che una roba simile sarà perseguita, fatevi curare da uno bravo.

L'ex gieffina ha poi continuato, spiegando che i commenti contro di lei sono davvero tanti. "Sappiate che io continuerò a dire ciò che penso di tutto e tutti con il rispetto e l'educazione che mi hanno contraddistinto in tutta la mia vita. Siete il nulla e nulla scatenate".

Penso che la maggioranza dei Jerù siano persone carine, che semplicemente hanno tifato per una coppia che di fatto non è mai esistita. Ed esistono le persone che continueranno ad avere il mio affetto. E parlo di Jessica e Barù.

Cosa ha detto Manila Nazzaro su Jessica e Barù

In collegamento telefonico con Non succederà più in onda su Radio Radio, Manila Nazzaro aveva detto la sua sui Jerù, sostenendo che tra loro non fosse mai nata alcuna storia, anzi, a tenerli uniti era solo una bella amicizia.