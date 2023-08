“Voglio un nuovo film sulla Sirenetta”, la star di OnlyFans sta girando la sua versione sexy Rebecca Goldwin ha deciso di realizzare la sua personale visione della Sirenetta: “Sarà una versione da OnlyFans”. Le riprese a metà settembre.

Rebecca Goldwin, super star di OnlyFans, ha visto l'ultima versione live action de "La Sirenetta" e, indovinate?, non l'ha trovata attraente quanto sperasse prima di schiacciare play. La contestata nuova versione Disney della favola di Andersen, con la protagonista Ariel interpretata da Halle Bailey, potrebbe essere presto dimenticata visto che Rebecca Goldwin promette: "Sto girando una mia versione della Sirenetta e sono sicuro che vi farà arrossire appena scoprirete il titolo". Si tratta di una versione "da OnlyFans", appunto, nella quale la protagonista resterà molto più svestita rispetto alle versioni per tutta la famiglia.

La nuova Sirenetta di OnlyFans

Rebecca Goldwin ha condiviso una foto della sceneggiatura, rivelando che è stata scritta dal suo fidanzato, il regista di film erotici Dick Bush. I fan hanno potuto vedere il titolo del film per adulti, decisamente più piccante del normale: "The Little Spermaid". Rebecca ha quindi informato i fan con la storia Instagram, spiegando che le riprese si terranno in due giorni, il 18 e il 19 settembre in una grande vasca: "Non vedo l'ora!", ha detto la Goldwin.

Rebecca Goldwin farà anche la parodia di Barbie

L'annuncio delle riprese della versione sexy della Sirenetta arriva a una settimana di distanza da un altro annuncio. La Goldwin, infatti, sta anche lavorando a una sua versione del film di Barbie. È opportuno specificare che non si tratta di film hard, ma di film erotici. La parodia di Barbie è stata finanziata attraverso gli abbonati alla piattaforma: "Noi copriamo la location, le riprese, il montaggio e le spese di viaggio, e voi otterrete gratis il film, i poster e i trailer". I casting sono ancora aperti: la Goodwin sta ancora cercando il suo Ken.

Perché Rebecca Goldwin è famosa: ha detratto le spese per il seno rifatto

Il nome di Rebecca Goldwin dovrebbe riportarvi alla mente una vecchia querelle di qualche anno fa. Lei, infatti, è la ragazza che ha detratto dal fisco le spese per rifarsi il seno. Questa storia ha creato grande polemica sui social network, soprattutto nel Regno Unito, dove la Goldwin risiede. In Italia, la legge non lo permette invece: per la chirurgia estetica e plastica, si può detrarre il 19% solo se ci si sottopone a operazioni a causa di incidenti, malattie o malformazioni congenite.