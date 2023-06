Virginia Mihajlovic ha sposato Alessandro Vogliacco a Monopoli, la figlia Violante consegna le fedi Virginia Mihajlovic ha sposato il calciatore Alessandro Vogliacco: nelle ultime ore la coppia si è giurata amore eterno nella Cattedrale di Monopoli. A portare le fedi all’altare la loro prima figlia, Violante, nata nell’ottobre 2021.

A cura di Gaia Martino

Virginia Mihajlovic ha sposato il calciatore Alessandro Vogliacco. La cerimonia è avvenuta poche ore fa nella Cattedrale di Monopoli, in provincia di Bari, ed è stata documentata dagli invitati che hanno condiviso le prime immagini sui loro profili social. Sorridenti e con gli occhi felici i neo sposi hanno lasciato la chiesa circondati dall'amore di amici e familiari. La figlia di Sinisa Mihajlovic, morto lo scorso dicembre dopo una lunga battaglia contro la leucemia, e Arianna Rapaccioni, ieri aveva mostrato ai fan le partecipazioni fatte realizzare per gli invitati anticipando che oggi si sarebbero tenute le nozze.

Le prime foto di Virginia Mihajlovic e Alessandro Vogliacco sposi

I presenti alla cerimonia stanno condividendo in queste ore le prime immagini delle nozze tenutesi poche ore fa nella Cattedrale di Monopoli. Accanto ai neo sposi anche la loro prima figlia Violante nata nell'ottobre del 2021, che ha portato gli anelli all'altare accompagnata dalla nonna Arianna Rapaccioni e ripresa da Viktorija Mihajlovic, sorella della sposa, tra le stories di Instagram. Anche molti nomi famosi al mondo dello sport. Diversi calciatori come Massimo Coda, Eddie Salcedo, Mattia Aramu, poi l'allenatore della Sampdoria Dejan Stankovic sono stati paparazzati fuori la Chiesa come riporta Il Corriere.

Le nozze posticipate dopo la morte di Sinisa

La proposta di matrimonio è arrivata a giugno 2021 durante una vacanza a Santorini. Le nozze si sarebbero dovute celebrare lo scorso giugno, ma le condizioni di Sinisa Mihajlovic, il papà della sposa poi morto a dicembre 2022, cominciarono a peggiorare e così la coppia decise di spostare la data. Non è nota al gossip la data esatta dell'inizio della loro storia, ma la loro conoscenza risalirebbe ai tempi di Sinisa a Torino e Vogliacco nella Juventus Primavera. Nell'ottobre 2021 hanno coronato il loro amore con la nascita di Violante, la loro prima figlia. Oggi si sono giurati amore eterno davanti alle persone a loro più care.