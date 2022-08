Valeria Cardone lontana Matteo Ranieri: “Ci siamo lasciati, ma non parlerò mai male di lui” Un mese dopo l’annuncio della rottura, Valeria torna a parlare della storia con l’ex tronista, spiegando di essere stata sempre sincera con i loro fan: “Ci siamo lasciati quando lo abbiamo detto, non è vero che è successo prima”.

A cura di Giulia Turco

Valeria Cardone torna a parlare della rottura con Matteo Ranieri poche settimane dopo l’annuncio via social. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne chiede che venga chiuso il capitolo che la lega a Matteo, chiarendo che non è nelle loro intenzioni entrare nello specifico nei dettagli delle motivazioni che li hanno spinti a lasciarsi.

Valeria Cardone rompe il silenzio dopo Matteo Ranieri

Durante la quarantena per la positività al Covid, la terza per la precisione, Valeria ha pubblicato un video nel quale chiede rispetto per la sua situazione. “Non mi piace dover dare spiegazioni. In particolare mi riferisco alla signora Deianira e a tutti coloro che la pensano come lei, accusandomi di non aver spiegato i motivi per i quali io e Matteo ci siamo lasciati”, esordisce l’ex corteggiatrice.

È vero, siamo nati in un programma televisivo e ci siamo esposti, ma non significa che debba entrare nello specifico della rottura. I motivi restano nostri, per fortuna resta la privacy. Io non sono una persona rancorosa o vendicativa, che sputa nel piatto in cui ha mangiato. Non lo farò mai, quindi se vi aspettate che io parli male della persona con cui ho condiviso determinate cose importanti, non succederà mai.

L'annuncio della separazione tre mesi dopo Uomini e Donne

Circa un mese prima la coppia aveva deciso di rendere pubblica la notizia del loro addio. Per Matteo Ranieri si tratta di una sorta di déjà- -u, visto che l’anno prima si era trovato nella stessa situazione insieme a Sophie Codegoni. “Io e Valeria non stiamo più insieme”, ha tagliato corto l’ex tronista genovese. “È una decisione che abbiamo preso insieme”, ha spiegato chiarendo che i motivi della rottura sarebbero rimasti privati. A chi li accusa di aver tenuto nascosta la loro separazione, ora Valeria risponde:

