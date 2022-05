Valentina Ferragni, nuovi problemi di salute: “Tutti gli esami fatti sono stati inutili” Valentina Ferragni ha condiviso con i suoi follower gli aggiornamenti sul tumore della pelle dalla quale è guarita ormai 6 mesi fa. Non c’è tregua però per la salute dell’influencer, che dovrà sottoporsi a nuovi esami e controlli.

A cura di Giulia Turco

Valentina Ferragni aggiorna i suoi follower sul suo stato di salute. L'influencer ha mostrato che la cicatrice dell'intervento per rimuovere il tumore alla pelle è praticamente scomparso grazie al una giusta cura e tanta attenzione. Purtroppo però i problemi di salute sembrano non darle tregua, perché dopo una mattinata trascorsa in ospedale, spiega di doversi sottoporre di nuovo ad una serie di esami e controlli per via insulino-resistenza.

Valentina Ferragni si dovrà sottoporre a nuovi esami

"Oggi sono andata a farmi vedere la cicatrice sulla fronte dopo quasi 6 mesi dall’operazione", ha raccontato Valentina su Instagram mostrando il lieve segno ormai quasi del tutto sparito. "La costanza nel curarlo tutte le sere con la crema e il cerotto, nel mettere sempre la crema protettiva 50 su tutto il viso e nel non espormi al sole (sempre col cappello) ha fatto in modo che sia praticamente invisibile oramai!". La mattina dopo però, nuovi controlli per l'influencer hanno messo in evidenza la necessità di tornare in ospedale, per via di un altro problema di salute: "Purtroppo ho scoperto che tutti gli esami che avevo fatto l’anno scorso (in cui mi si “diagnosticava” la insulino-resistenza) sono fallati e praticamente nulli (non entro nel dettaglio perché è una tematica molto lunga e non molto bella). Quindi ora dopo un anno rifaccio tutti gli esami da capo e speriamo di non avere nulla".

(Valentina Ferragni, Instagram Story).

Il tumore alla pelle di Valentina Ferragni

L’influencer lo scorso anno non ha mai fatto mistero del tumore alla pelle dal quale è guarita in seguito all’operazione. Anzi, ne ha fatto una vera e propria campagna di sensibilizzazione. Ospite a Verissimo lo scorso dicembre aveva raccontato di quando ha scoperto che si trattava di un carcinoma, preso per fortuna per tempo. “Un anno fa avevo un piccolo brufolo sulla fronte che non destava nessun tipo di allarme”, ha raccontato. Un dermatologo le aveva diagnosticato una semplice cisti, poi l’esito definitivo: un tumore maligno localizzato.