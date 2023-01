Vacanze da incubo per Giulia De Lellis ai Caraibi: “Il jet privato? Tragedia, mi resterà il trauma” Rientro in Italia da incubo per Giulia Der Lellis che, di ritorno da Saint Barts, racconta le peripezie affrontate durante il viaggio: dal ritardo dei voli (che l’ha costretta a prendere un jet privato) allo smarrimento delle valige.

A cura di Stefania Rocco

Rientro in Italia da incubo per Giulia De Lellis e Carlo Beretta, partiti per St Barth dopo una breve incursione a New York. La coppia ha trascorso il Capodanno all’estero ma il viaggio, sia quello di andata che quello di ritorno, non è andato liscio come ci si aspettava. Dopo una prima difficile traversata, segnata da ritardi e coincidenze perse, il ritorno non ha voluto fare eccezione. Ed è stata la stessa Giulia a raccontare l’accaduto con una serie di Instagram stories.

Giulia De Lellis: “Il volo di ritorno non è partito”

Via Instagram, Giulia ha raccontato alle fan i dettagli del faticoso viaggio affrontato per rientrare in Italia: “Ieri abbiamo aspettato non so più quanto il volo di ritorno che inspiegabilmente non è partito. Se restavamo, perdevamo la coincidenza. Se perdevamo la coincidenza, dovevamo restare a St. Barth per tre giorni perché non c’erano più voli. Non vi sembra un film già visto?”. Faceva riferimento al viaggio di andata, scandito dalle medesime difficoltà.

Il viaggio in jet privato di Giulia De Lellis e Carlo Beretta

Giulia ha quindi aggiunto di avere deciso di spostarsi con un jet privato per evitare di perdere la coincidenza. Ma spostarsi a bordo di un mezzo più piccolo l’avrebbe spaventata: “Con una coppia di sconosciuti (carinissimi) che hanno avuto il nostro stesso problema e quindi lo stesso volo, per non restare bloccati e perdere il resto dei voli, abbiamo dovuto prendere un aereo privato. Per quattro, io già sudavo”.

La influencer: “Le valige perse, mi resterà il trauma”

Ma le disavventure di Giulia e Beretta dall’altra parte del mondo non sono terminate. Perché la influencer, come ha spiegato, è stata costretta a fare a meno del suo bagaglio, smarrito per 10 giorni: “Anche le valigie non sono arrivate! Dieci giorni dall'altra parte del mondo senza le mie cose è stato terribile, avrò il trauma di questa cosa, già lo so”. “Tutto è bene quel che finisce bene. Anche se, vi giuro, questa vacanza è stata una tragedia comica continua. Ci guardavamo e non sapevamo se ridere o piangere, a volte abbiamo fatto entrambe le cose. È successo di tutto, qualsiasi tipo di cosa”, ha quindi concluso.