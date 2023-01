Giulia De Lellis conduce uno show su Real Time con Manuele Mameli, glam artist di Chiara Ferragni L’influencer romana ha annunciato la collaborazione con il make up artist per una nuova esperienza di conduzione tv, Si tratta di “Call of Beauty”, un format targato Real Time che svelerà tutti i segreti dell’universo del beauty.

A cura di Giulia Turco

Era da tempo che Giulia De Lellis lasciava intendere di avere un nuovo progetto in serbo riguardante la televisione. Dopo l’esperienza in conduzione a Love Island nel 2021, che non verrà replicata per il momento, l’influencer torna nel campo del beauty e del make up per un nuovo format tv targato Real Time.

Giulia De Lellis torna in conduzione di un programma Real Time

È ancora presto per sapere tutti i dettagli sulla messa in onda, ma quel che è certo è che presto l’influencer romana tornerà alla conduzione di un nuovo programma in tv e lo farà accanto ad un volto proveniente dal mondo dei social. Si tratta di Manuele Mameli, ai più noto come il “glam artist” di Chiara Ferragni. Originario di Cagliari, è il truccatore di numerose vip che lavorano sui social, ma anche in tv, della musica, del cinema. Ha truccato Laura Pausini, Vittoria Puccini, Ursula Corbero, solo per dirne alcune. Nel 2021 ha fatto parte della giuria di ‘Missione beauty uno show Rai condotto da Melissa Satta. "Finalmente possiamo dirvelo: Call of beauty tra pochissimo sarà tutto vostro! Vi aspetteremo su Real Time perché manca sempre meno", ha scritto Giulia De Lellis allegando una serie di scatti dal set.

Giulia De Lellis si sarebbe proposta per un programma Rai

A quanto pare l’influencer si starebbe avvicinando sempre più al sogno di lavorare come presenza fissa in tv. Stando alle recenti indiscrezioni lanciate dal settimanale Oggi, Giulia De Lellis si sarebbe fatta avanti per un ruolo nel cast de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci. La conduttrice sarebbe infatti a caccia di nuovi volti per il suo programma in prima serata su Rai 1 con l'idea di dare una rinfrescata al cast, ma per il momento avrebbe respinto l'opzione De Lellis preferendo un volti già più consolidati del mondo dello spettacolo come Iva Zanicchi e Cristian De Sica.