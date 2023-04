Un ragazzo tocca il fondoschiena di Oriana Marzoli in discoteca, il video social del gesto Durante l’ultima serata in discoteca di cui è stata ospite, Oriana Marzoli è stata vittima di uno spiacevole gesto: un ragazzo in prima fila ha allungato una mano per palparle il fondoschiena. Il video del gesto è stato diffuso su Twitter da alcuni utenti.

A cura di Elisabetta Murina

Oriana Marzoli ha incontrato i fan durante una serata che si è tenuta sabato 15 aprile presso la discoteca Villa Bonin di Vicenza. L'influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, accompagnata dal fidanzato Daniele Dal Moro, è stata però vittima di uno spiacevole episodio: un ragazzo in prima fila ha allungato una mano per palparle il fondoschiena. Il video del momento è stato condiviso su Twitter da diversi utenti, che condannano il gesto.

Il video del gesto in discoteca

Durante la serata, quando il dj ha annunciato il suo nome, Oriana è salita sul palco pronta a salutare i numerosi fan. Si è posizionata dietro la consolle insieme a Daniele poi, sempre scortata da lui e da un bodyguard, è scesa tra la folla. All'apparenza un incontro felice e caloroso con chi l'ha supportata durante il suo percorso al Grande Fratello Vip, se non fosse che un ragazzo in prima fila ha allungato una mano per toccarle il fondoschiena. Oriana, come si vede nel video del momento diffuso sui social, si accorge del gesto e si tocca subito con il braccio per allontanare il male intenzionato, ma nel frattempo continua a sorridere per le foto. Per il momento, né la diretta interessata né il fidanzato si sono espressi su quanto accaduto, mentre diversi utenti sui social condannano il gesto etichettandolo a tutti gli effetti come una molestia.