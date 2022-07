Un corso di laurea sarà dedicato ad Harry Styles come esempio della cultura pop europea “Questo corso si concentra sul musicista Harry Styles e sulla cultura pop europea per comprendere lo sviluppo culturale e politico della celebrità moderna”, si legge nella presentazione dell’innovativo corso di laurea dell’Honors College della Texas State University.

A cura di Giulia Turco

Un corso di laurea dedicato ad Harry Styles e alla sua carriera sarà presto realtà. Succede in Texas, dove l'Università ha deciso di inserire un intero piano di studi riservato ad un numero strettisimo di studenti che andranno ad analizzare vita e carriera la star del pop internazionale.

In cosa consiste il corso di laurea dedicato ad Harry Style

"Questo corso si concentra sul musicista Harry Styles e sulla cultura pop europea per comprendere lo sviluppo culturale e politico della celebrità moderna in relazione a questioni di genere e sessualità, razza, classe, globalizzazione, media, culto dei fan, cultura di Internet e consumismo", si legge nella presentazione dell'innovativo corso di laurea promosso dall'Honors College della Texas State University. Il percorso di studi intitolato “Harry Styles e il culto della Celebrità: la cultura dell'Identità, di Internet e del Pop europeo", sarà dedicato a 20 studenti selezionati e le lezioni partiranno dalla primavera 2023. L'idea è nata dalla mente del docente universitario Louie Dean Valenica che ha voluto concentrarsi sullo studio di un personaggio iconico del momento storico attuale per permettere ai suoi studenti di approcciarsi e riflettere sui valori che lo caratterizzano.

Harry Styles sostenitore della comunità LGBTQIA+

Non a caso infatti l'ex membro degli One Direction è stato scelto perché veicola i valori della comunità LGBTQIA+ e il suo personaggio coincide con una personalità fluida che sfugge ai tradizionali concetti di genere. Lo scorso giugno ad esempio durante un concerto a Wembley, Styles ha dato voce ad un ragazzo in mezzo al pubblico che chiedeva il suo aiuto per fare coming out. "Quando questa bandiera sarà al di sopra della mia testa sarai ufficialmente gay. Mi pare che funzioni così", ha detto scherzando per sciogliere il ghiaccio. Pochi mesi prima durante il tour negli States aveva fatto lo stesso con un fan americano.