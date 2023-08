Tra Charles Leclerc e Alexandra sembra già amore, il ferrarista in vacanza con la nuova fidanzata Il pilota di Formula 1 è stato immortalato dal settimanale Chi in Corsica, insieme agli amici e alla nuova fidanzata, una studentessa francese di 21 anni che frequenta ormai da diversi mesi.

A cura di Andrea Parrella

Alla fine Charles Leclerc esce allo scoperto e si mostra pubblicamente con la sua nuova compagna, Alexandra Saint Mleux. Il pilota della Ferrari è stato immortalato dagli obiettivi di Chi in vacanza in Corsica, dove sta trascorrendo il periodo di pausa della Formula 1 dopo l'ultimo gran premio dello scorso 30 luglio. Nel gruppo c'è anche Alexandra, con cui Leclerc scambia chiare effusioni che non lasciano spazio a particolari interpretazioni.

Archiviata la storia d'amore con l'ex compagna Charlotte Siné, la cui rottura è stata annunciata lo scorso dicembre, il pilota della Ferrari si era presentato per la prima volta pubblicamente con la sua nuova fiamma sugli spalti di Wimbledon, lo scorso luglio. Quella al mare, tuttavia, è la prima occasione in cui i due vengono pizzicati in atteggiamenti palesemente intimi. I due si abbracciano, sorridono

Chi è Alexandra Saint Mleux

È nata il 19 giugno del 2002 in Francia. Alexandra Saint Mleux (nome completo Alexandra Melana Saint Mleux) ed è cresciuta a Monte Carlo, frequentando quindi gli stessi ambienti del ferrarista. Studia Storia dell'arte a Parigi e pare abbia anche di origini italiane e argentine (parla quattro lingue: francese, inglese, italiano e spagnolo). Alexandra ha il profilo privato su Instagram, ma risulta molto attiva su Tik Tok dove vanta quasi 90 mila followers. Con loro condivide video di sé, dei paesaggi e di numerose visite nei musei: sarebbe appassionata di arte ed infatti sul suo profilo Instagram è presente un link che rimanda ad un altro account da lei gestito, dedicato interamente al mondo dell'arte.

La storia d'amore con Alexandra dopo l'ex Charlotte Siné

A dicembre 2022 Charles Leclerc fece sapere che la sua storia con Charlotte Siné, la 21enne figlia del direttore generale del Societè des Bains de Mer, era giunta al capolinea dopo 3 anni insieme. "Restiamo buoni amici, lei è e sarà sempre una persona molto speciale per me" scrisse in una story pubblicata su Instagram. Negli ultimi mesi diversi rumors lo vedevano già impegnato con una nuova ragazza. L'ufficialità della nuova relazione è arrivata con le immagini dei paparazzi scattate lo scorso 10 luglio a Wimbledon dove il pilota della Ferrari e Alexandra Saint Mleux sono apparsi vicini e sorridenti. Con loro anche l'amico e collega dell'Alpine Pierre Gasly e la fidanzata Kika Gomes.