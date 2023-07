Totti ricorda i Mondiali del 2006 con l’esultanza del ciuccio, il gesto dedicato a Ilary Blasi Francesco Totti ricorda i Mondiali di calcio del 2006 con la sua iconica esultanza del dito in bocca, “il ciuccio”: quel gesto era solito farlo dopo i gol ed era dedicato a Ilary Blasi, la sua ex moglie.

Il 9 luglio per gli italiani è una data storica: in quel giorno, nel 2006, l'Italia vinceva i Mondiali di calcio in Germania. Tra i campioni della Nazionale di Marcello Lippi c'era anche Francesco Totti che nelle ultime ore ha ricordato il magico evento con una Instagram story. La sua vita, rispetto ad allora, è cambiata drasticamente: dopo l'addio al calcio, è arrivato anche quello a Ilary Blasi, la cui storia è finita lo scorso anno dopo 17 anni di matrimonio. Nonostante oggi sia impegnato con Noemi Bocchi, nel tuffo del passato delle scorse ore è stato impossibile non tirare in ballo la sua ex: il Pupone ha condiviso la foto della sua esultanza col ciuccio, un gesto che faceva dopo ogni gol e che dedicava a lei.

L'esultanza col ciuccio di Totti

Con una foto della sua iconica esultanza ha ricordato quei magici giorni di vittoria: il 9 luglio del 2006 Francesco Totti e i suoi compagni della Nazionale vincevano i Mondiali di calcio con la maglia azzurra. Il pupone, ex Capitano della Roma, ha condiviso il gesto che era solito fare dopo i gol tra le stories e per i fan appassionati della sua storia d'amore con Ilary è stato impossibile non notare quel piccolo – o grande – particolare. Quando il numero 10 giallorosso si portava il pollice alla bocca non omaggiava i suoi figli, ma la sua compagna di allora. Fu lui stesso a rivelarlo nel 2017.

Nel 2017: "Il gesto del ciuccio è per Ilary"

Fu lui a spiegare in un post su Facebook del 2017 che, dopo ogni gol, quando portava il pollice alla bocca pensava alla moglie e non ai suoi figli. Raccontò che quel gesto era solito farlo la moglie, madre dei suoi tre figli, quando era concentrata: "Forse non tutti sanno che il gesto del ciuccio non è dedicato ai miei figli, ma ad Ilary che lo fa ogni volta che si concentra! È una dedica speciale alla donna che amo e alla madre dei miei figli".