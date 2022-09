Totti ha festeggiato il compleanno con Noemi Bocchi: “Il bacio davanti ai figli e agli invitati” Francesco Totti ha festeggiato il suo compleanno in compagnia dei figli Cristian e Chanel, degli amici e di Noemi Bocchi. Ecco cosa ha rivelato il Messaggero.

A cura di Daniela Seclì

Il 27 settembre, Francesco Totti ha festeggiato il suo quarantaseiesimo compleanno. Il Messaggero ha raccontato come si sarebbe svolta la festa in compagnia dei figli, degli amici più stretti e della sua nuova compagna Noemi Bocchi. Il Pupone avrebbe celebrato il suo compleanno in un ristorante nei pressi di Roma.

Cena a base di pesce, poi la torta al cioccolato

Il Messaggero sembra conoscere tutti i dettagli dei festeggiamenti. Francesco Totti avrebbe atteso la mezzanotte che avrebbe scandito l'arrivo del suo compleanno, invitando solo le persone più care e i figli Cristian e Chanel. Un cartello "festa privata", proteggeva l'ex calciatore e gli invitati da sguardi indiscreti. Totti avrebbe optato per una cena a base di pesce e, non appena è scattato il 27 settembre, avrebbe festeggiato con una deliziosa torta al cioccolato sormontata da 46 candeline. Nonostante non siano mancate le foto, al momento resteranno riservate.

Il bacio con Noemi Bocchi

Il Messaggero aggiunge: "Allo scoccare della mezzanotte la torta con 46 candeline (a base di cioccolato) e il bacio con Noemi davanti a tutti gli invitati. Quasi a sancire una nuova vita lontano da colei che gli è stata accanto da quando era giovane". Così, Francesco Totti avrebbe ufficializzato ulteriormente il suo rapporto con Noemi Bocchi, dopo avere ammesso la relazione sulle pagine del Corriere della Sera.

Francesco Totti ha ufficializzato la relazione con Noemi Bocchi

Nelle scorse settimane, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Francesco Totti ha ammesso di avere una relazione con Noemi Bocchi. Ha spiegato di avere trovato conforto in lei, mentre il matrimonio con Ilary Blasi appariva ormai al capolinea: