Totti e Noemi insieme a Sabaudia, l’anno scorso le prime foto che ufficializzavano l’amore Francesco Totti e Noemi Bocchi beccati insieme a Sabaudia intenti a divertirsi come due ragazzini. È passato un anno dall’ufficialità della loro relazione, avvenuta proprio attraverso le pagine di Chi, dove sono apparse le prime foto insieme.

A cura di Ilaria Costabile

È passato giusto un anno da quando sono comparse per la prima volta sul settimanale Chi le foto che ritraevano Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme, ufficializzando la loro storia d'amore anticipata a inizio 2022 da Dagospia. A distanza di dodici mesi, eccoli ancora una volta a Sabaudia, uno dei posti che amano di più, immortalati dai fotografi della rivista diretta da Alfonso Signorini, mentre giocano tra le onde, schizzandosi e divertendosi come due adolescenti.

Totti e Noemi felici e innamorati nelle acque di Sabaudia

Domenica pomeriggio a Sabaudia, il sole inizia a calare, il caldo si fa sentire ed è così che l'ex Capitano della Roma e la sua dolce metà decidono di farsi un bagno e giocare tra loro, basta un pallone da beach volley e il divertimento è assicurato. Alla stregua di due ragazzini Francesco Totti e Noemi Bocchi si stuzzicano, si schizzano, si buttando sott'acqua, lottano tra loro, ridendo a crepapelle, esultando per i punti conquistati e infine abbracciandosi dolcemente.

Dopo un anno dall'ufficialità della loro relazione, i due continuano ad essere affiatati, sicuri di essersi scelti e di essere più innamorati che mai, nonostante le difficoltà che in quest'anno hanno dovuto affrontare e che, sebbene sia passato del tempo, potrebbero non essere ancora finite. Nel frattempo si godono il tempo insieme tra un viaggio in America e la quotidianità di una coppia qualunque ad un concerto o in visita ai Musei Vaticani.

L'anno scorso l'annuncio della separazione con Ilary Blasi

L'annuncio della separazione tra Totti e Ilary Blasi, dopo vent'anni insieme e tre figli, è stato un fulmine a ciel sereno per tutti coloro che si erano affezionati alla favola di un amore tra due che sembravano predestinati e che, invece, hanno avuto anche loro dei momenti difficili che non gli hanno permesso di andare avanti.

La separazione tra i due è stata oggetto di un costante chiacchiericcio da parte delle cronache rosa, e non solo, con i giornali impegnati a ricostruire i vari passaggi del loro divorzio, decisamente più complicato di quanto loro stessi si aspettassero: da Rolex rubati a borse sparite, dalla casa all'Eur al mantenimento di Cristian, Chanel e Isabel.

Tanti step da superare e che, in questi mesi, non hanno trovato una risoluzione chiara, ma che non hanno impedito ad entrambi di tutelare i loro figli, ciò che sin dall'inizio si erano ripromessi.