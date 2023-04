Tom Daley e Dustin Lance Black papà bis: è nato Phoenix Rose tramite maternità surrogata Tom Daley e Dustin Lance Black lo scorso 28 marzo hanno dato il benvenuto al secondo figlio, Phoenix Rose, nato tramite maternità surrogata. “Siamo così felici”, le parole su Instagram a corredo di una foto di famiglia con il primo figlio, Robert Ray.

Tom Daley e Dustin Lance Black sono diventati papà per la seconda volta: con un post su Instagram hanno annunciato la nascita di Phoenix Rose Black Daley, venuto al mondo tramite maternità surrogata lo scorso 28 marzo. Il campione di tuffi e lo sceneggiatore premio Oscar per il film Milk fanno coppia dal 2014: nel 2018 è nato il primo figlio, Robert Ray.

L'annuncio della nascita del secondo figlio

"La nostra famiglia è cresciuta nell'ultima settimana, abbiamo dato il benvenuto a Phoenix nel mondo il 28/03/23 ed è semplicemente perfetto. Robbie adora essere un grande fratello": con queste parole a corredo di una foto di famiglia Tom Daley ha annunciato la nascita di Phoenix Rose Black Daley, venuto al mondo tramite maternità surrogata. Con la stessa immagine anche Dustin Lance Black ha dato il benvenuto al secondo figlio: "E adesso siamo in quattro, siamo così felici", le parole su Instagram.

La storia d'amore tra Tom Daley e Dustin Lance Black

La relazione tra Tom Daley, 28 anni, e Dustin Lance Black, 48 anni, sarebbe iniziata nel 2014: nel 2017 hanno coronato l'amore con il matrimonio e un anno dopo è nato il primo figlio, Robert Ray. Dopo aver dato il benvenuto al primo bebé, parlarono così della maternità surrogata, tema ampiamente discusso in Italia: "Abbiamo esaminato la questione nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Nel Regno Unito è molto più complicato perché i surrogati non sono così ben protetti legalmente e i futuri genitori non sono protetti legalmente. Quindi non è sicuro, ci sono molti ostacoli da superare. Negli Stati Uniti tutto è invece regolato in modo da garantire la sicurezza di tutti e, sempre negli States, il processo di maternità surrogata è molto più semplice", le parole riportate da Whoopsee.it. Circa un anno fa il campione di tuffi raccontò di aver sempre desiderato, sin da bambino, di diventare papà e crescere i propri figli. Così lo scorso 28 marzo ha allargato la famiglia con il marito dando il benvenuto a Phoenix Rose.