“Tina Cipollari verso il matrimonio con l’ex Vincenzo Ferrara, il ristoratore fiorentino” Tina Cipollari, secondo il settimanale Nuovo Tv, starebbe pensando al matrimonio con l’ex fidanzato Vincenzo Ferrara.

La stella indiscussa di Uomini e Donne è Tina Cipollari. Ci sono pochi dubbi sul fatto che la storica vamp, che di recente ha anche pubblicato un libro con Mondadori – Piume di struzzo –, sia il vero centro delle dinamiche del format pomeridiano ideato e condotto da Maria De Filippi. Si parla ancora di lei sulle pagine di Nuovo Tv per una questione di cuore. Perché, d'altronde si sa, se la tv va in vacanza (Uomini e Donne torna dopo l'Epifania), i sentimenti non conoscono giorni di festa. Secondo il settimanale, Tina Cipollari avrebbe trovato un nuovo amore, che nuovo-nuovo non è.

Il pettegolezzo su Tina Cipollari

Tina Cipollari, secondo il settimanale Nuovo Tv, starebbe pensando al matrimonio con l'ex fidanzato Vincenzo Ferrara. Si tratta del ristoratore fiorentino con il quale Tina Cipollari aveva trovato la felicità dopo l'inaspettata separazione da Kikò Nalli. Secondo il settimanale, i due sarebbero stati visti in Toscana. Al momento, però, nulla è confermato. È vero anche che Tina Cipollari non ha neanche smentito.

Chi è Vincenzo Ferrara

Vincenzo Ferrara non è un uomo di spettacolo, diversamente da Kikò Nalli. La presunta fiamma di Tina Cipollari svolge di professione il lavoro di ristoratore ed è per questo motivo che Tina Cipollari, prima dell'annuncio ufficiale, era stata trovata spesso a Firenze, come d'altronde in questa circostanza. Tina Cipollari aveva annunciato così la sua separazione da Vincenzo Ferrara: "Eccomi qui, nonostante non ami molto parlare della mia vita privata, credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single, così come ho fatto quando mi sono ritrovata felicemente divorziata”. Dopo quella rottura, qualcosa cambiò perché la coppia fu paparazzata di nuovo. Adesso, qualcosa deve essere cambiato ulteriormente.