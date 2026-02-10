“Ti sei creata un personaggio, non cerchi l’amore”, Tinì esplode e Gemma minaccia di lasciare Uomini e Donne

Dopo anni di silenzio, Tinì Cansino si “scongela” e rivolge a Gemma Galgani le parole più dure mai pronunciate nella sua storia a Uomini e Donne. La dama torinese, colpita dall’attacco, arriva a minacciare di abbandonare definitivamente il programma.

Gemma Galgani rischia di lasciare Uomini e Donne e, a sorpresa, a spingerla verso una scelta così clamorosa potrebbe essere stata Tinì Cansino. Nel corso della puntata del dating show condotto da Maria De Filippi andata in onda oggi, l’opinionista – tra le più silenziose nella storia del programma – ha perso la pazienza e ha accusato la dama torinese di non avere alcuna reale intenzione di trovare l’amore.

Secondo Tinì, infatti, a spingere Gemma a restare in trasmissione sarebbe soprattutto la volontà di continuare a essere protagonista del pomeriggio di Canale5. Un’accusa che ha spinto la dama torinese a minacciare di abbandonare il programma.

Perché Tinì e Gemma si sono scontrate

Lo scontro tra Tinì Cansino e Gemma Galgani è scoppiato a causa dell’atteggiamento della dama nei confronti di Mauro, il suo nuovo corteggiatore. Ancora provata dalla delusione con Mario Lenti, Gemma ha trattato con evidente sufficienza il cavaliere conosciuto nelle ultime puntate di Uomini e Donne, lasciando intendere di non aver apprezzato i suoi tentativi di avvicinamento.

Questo, però, non le ha impedito di criticare Mauro per aver voltato pagina e iniziato a frequentare Tiziana, un’altra dama del parterre. Infastidita dall’atteggiamento di Galgani, Tinì Cansino è quindi intervenuta senza mezzi termini: “Ogni volta che sei uscita con lui, lo guardavi come se ti facesse schifo. Ti sei creata un personaggio e stai attaccando tutti gli uomini. A te non interessa trovare l’amore”.

Gemma Galgani minaccia di lasciare Uomini e Donne

Dopo l’attacco di Tinì, al quale si è accodata anche Barbara De Santi, Gemma ha reagito minacciando di lasciare la trasmissione. “Se trovassi l’amore, uscirei da questo programma domattina. Potrei uscire anche adesso. Io mi sento vera. Sto combattendo perché ho sentito Mauro falso”, ha dichiarato.

Rivolgendosi poi a Maria De Filippi, la dama ha aggiunto: “Se quello che si pensa è che io non sia vera, posso andare via. Me ne vado. Arrivederci”. Galgani si è quindi alzata in piedi, pronta ad abbandonare lo studio: “Se quello che dice Barbara è vero, dopo 16 anni posso anche andarmene”. Dopo qualche istante, però, la tensione si è allentata e Gemma è tornata a sedersi al suo posto, rinunciando – almeno per ora – al proposito di lasciare Uomini e Donne.