Tina Cipollari consola e abbraccia Gemma Galgani in lacrime: momento storico a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne oggi Tina Cipollari ha consolato Gemma Galgani dopo che Mario Lenti le ha comunicato la sua volontà di interrompere la conoscenza. La dama è uscita dallo studio e l’opinionista l’ha seguita in suo soccorso: l’abbraccio davanti alle telecamere ha scatenato l’applauso del pubblico.

Nella puntata di Uomini e Donne oggi Tina Cipollari e Gemma Galgani si sono rese protagoniste di un momento che entra nella storia del programma. Mario Lenti ha deciso di interrompere la conoscenza con la dama, spiegando di non sentirsi coinvolto sentimentalmente. La sua decisione ha scatenato le lacrime della Galgani che, uscita fuori allo studio, ha trovato conforto nell'opinionista. Gli scontri tra le due donne sono ormai un marchio di fabbrica del programma: l'abbraccio dietro le quinte, andato in scena oggi, potrebbe segnare un nuovo capitolo del loro rapporto di amore e odio.

La reazione di Gemma Galgani alla decisione di Mario Lenti

Mario Lenti ha deciso di interrompere la conoscenza con Gemma Galgani, spiegando che "La storia sentimentale non può continuare perché non posso prendere in giro una persona come Gemma. Non se lo merita. Se lei vuole possiamo frequentarci come amici". Hanno ballato insieme e la vicinanza al Cavaliere ha scatenato una forte reazione nella dama che non ha trattenuto le lacrime.

Ha lasciato lo studio colta da una crisi di pianto, e dietro le quinte è stata raggiunta da Tina Cipollari. Si sono abbracciate, a gran sorpresa, facendo partire un applauso in studio: "Questo è un momento storico" ha commentato Gianni Sperti. Maria De Filippi, con tono ironico, ha scherzato: "Gemma, tu non capisci le reali intenzioni di Tina, ti sta prendendo in giro". Ma la Cipollari con il rotolo di carta tra le mani, l'ha aiutata a calmarsi rispondendo alla conduttrice: "Sono solo malelingue".

La delusione di Gemma Galgani

Gemma, in preda al panico, ha spiegato di esserci rimasta male perché si sentiva coinvolta nella conoscenza. La dama ha raccontato che durante l'esterna avevano parlato anche di Claudia Lenti, figlia di Mario ed ex dama del parterre femminile. "Mi ha turbato. Mi sono sentita in famiglia, abbiamo parlato anche di Claudia. È una cosa importante per me. Ballare con lui ha peggiorato tutto" sono state le sue parole. Il cavaliere l'ha raggiunta dietro le quinte nel tentativo di consolarla, ma poco dopo entrambi sono rientrati in studio.