Stefano Fresi ha chiesto alla compagna Cristiana Polegri di sposarlo in diretta tv Proposta di matrimonio in diretta tv per Stefano Fresi che, ospite di Francesca Fiadini durante Da noi a ruota libera, ha chiesto alla compagna Cristiana Polegri di sposarlo: “Le nozze entro il 2024”.

Romantica proposta di matrimonio in diretta tv durante Da noi a ruota libera, il format di Rai1 condotto da Francesca Fialdini. L’attore Stefano Fresi ha chiesto alla compagna Cristiana Polegri di sposarlo, sorprendendo il pubblico in studio, la conduttrice ma, soprattutto, la destinataria della proposta.

La proposta di matrimonio di Stefano Fresi

Dopo essersi raccontato durante una lunga intervista realizzata dalla padrona di casa. Fresi ha accolto in studio la compagna Cristiana alla quale è legato da diciotto anni. Dal loro legame è nato un figlio, Lorenzo. “Impegno di matrimonio”, ha letto Fresi disponendosi di fronte alla compagna, imbarazzatissima. “Io sottoscritto Stefano Fresi, con la presente mi impegno solennemente, senza possibilità di revoca e riserve, nel prendere come mia sposa la qui presente Cristiana Polegri entro e non oltre il 25 dicembre 2024”. Fresi ha quindi firmato l’”atto” con il quale si è impegnato a contrarre matrimonio. Lo stesso ha fatto Cristiana.

Il matrimonio di Stefano Fresi e Cristiana Polegri era già stato rimandato

L’attore, dopo essersi impegnato formalmente a sposare la compagna, ha spiegato che le nozze erano già state organizzate per il 2020. Ma quel progetto sarebbe sfumato a causa della pandemia. “Dovevamo già sposarci ma è arrivata la pandemia e abbiamo rimandato”, ha spiegato l’attore protagonista della serie di Rai1 Vivere non è una cosa da ragazzi. Anche Cristiana è un’attrice, oltre che cantante e sassofonista. Lavora inoltre come doppiatrice, vocal coach, insegnante di musica e sassofono. Fresi, invece, ha raccontato a Francesca Fialdini di essersi avvicinato alla recitazione grazie al teatro:

