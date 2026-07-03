Stefano Accorsi diventerà papà per la quinta volta, la moglie Bianca Vitali è incinta

Stefano Accorsi diventerà papà per la quinta volta. Dopo i due figli avuti con la ex Laetizia Casta, Athena e Orlando, e i due nati dall’attuale matrimonio, Lorenzo e Alberto, l’attore ha rivelato che la moglie Bianca Vitali è incinta. La notizia con una foto condivisa sui social.

Stefano Accorsi padre per la quinta volta. Con un post pubblicato sui social, l'attore e la moglie Bianca Vitali hanno annunciato che presto diventeranno genitori per la terza volta, dopo l'arrivo di Lorenzo e Alberto, rispettivamente nel 2017 e nel 2020. A completare la famiglia altri due figli, Athena e Orlando e Lorenzo, avuti dal precedente rapporto con Laetizia Casta.

"Anche se sembriamo in due, siamo in tre", ha scritto Accorsi in un post pubblicato sui social nella giornata del 3 luglio. Ad accompagnare il messaggio una foto insieme alla moglie Bianca Vitali, sposata nel 2015. Insieme diventeranno genitori per la terza volta, dopo la nascita di Lorenzo e Alberto, nati nel 2017 e nel 2020. Tra loro 20 anni di differenza, che non hanno mai rappresentare un problema, come in passato aveva raccontato lo stesso attore: "Il nostro è un amore bello e lei è bravissima coi ragazzi".

L'attore è padre anche di Orlando e Athena, nati invece dalla sua precedente Laetitia Casta, che oggi hanno rispettivamente 19 e 17 anni. La storia d'amore con Bianca Vitali è iniziata sul set della serie 1992, a cui l'attrice inizialmente non voleva partecipare, come ha raccontato lo stesso attore in un'intervista a Gente: "È stata obbligata: un errore fatale, che pagherà per tutta la vita. Era a New York per un evento di moda. La sua agenzia firmò il contratto per lei, dovette tornare in anticipo". È stato lui a chiederle di uscire e da quel momento la loro relazione si è consolidata sempre di più, complice l'amore e la passione per le cose semplici, come i momenti insieme.