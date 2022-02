Stefania Constantini e Amos Mosaner, coppia solo nel curling: la vita privata degli atleti azzurri Stefania Constantini e Amos Mosaner sono in finale alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022: sono una coppia solo nello sport, non sono fidanzati. Entrambi hanno un partner.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi invernali 2022 a Pechino ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Stefania Constantini e Amos Mosanes sono i due atleti, principi del curling italiano, che hanno regalato la prima medaglia olimpica all'Italia. Oggi sono impegnati nella finale per l'oro contro la Norvegia. Lei, 22 anni, di Pieve di Cadore, ha trascorso gran parte della sua vita a Cortina d'Ampezzo ed ha conosciuto il curling a 8 anni. Ora è atleta delle Fiamme Oro. Lui, 26 anni, prima di giocare a curling lavorava per un'azienda agricola: per entrambi dunque questo sport è stato prima di tutto passione, poi è diventato lavoro. Sono una coppia nell'ambito sportivo e lavorativo, non anche nella vita reale.

Stefania Constantini è fidanzata con Domenico Dalla Santa

La giovane atleta Stefania Constantini è fidanzata con Domenico Dalla Santa, giocatore di hockey. Di Cortina D'Ampezzo, i due sono fidanzati ufficialmente dal 2015 e sono estremamente riservati. La campionessa di curling su Instagram ha il profilo privato, oltre ad avere postato soltanto 4 fotografie.

Stefania Constantini e Domenico Dalla Santa

Amos Mosaner è fidanzato con Alice Cobelli

Amos Mosaner è fidanzato invece con Alice Cobelli, 24enne e anche lei giocatrice di curling. Prima di fare coppia sportiva con Stefania, Amos gareggiava proprio con la sua attuale fidanzata. Su Instagram l'atleta in finale ha il profilo privato, lei invece no e pubblica tantissimi scatti insieme al suo compagno:

Leggi anche Pechino 2022, la storia dietro la rampa di Big Air alle Olimpiadi che fa discutere sui social

Stefania Constantini e Amos Mosener non sono fidanzati, coppia solo nello sport

Stefania Constantini e Amos Mosaner dunque sono una coppia solo nel lavoro e nello sport. Non sono fidanzati. Hanno gareggiato per la prima volta insieme nel 2018, in un torneo in America: hanno fatto coppia nel mix doubles e subito si sono trovati bene insieme. Arrivarono ai playoff olimpici di Aberdeen, finendo terzi nel round robin iniziale e qualificandosi per Pechino 2022. Oggi, manca solo una partita per trasformarli in incredibili campioni.