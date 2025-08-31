Sophie Codegoni corteggia Jacob Elordi a Venezia, il video dell’incontro e la proposta: “Sposami”

Incontro al Festival del Cinema di Venezia tra Sophie Codegoni e Jacob Elordi non proprio soddisfacente. L’influencer si accalca tra fotografi e curiosi pur di avvicinare la star, mentre un’amica di Sophie chiede all’attore di sposarla.

Sembrerebbe non aver portato a nulla di fatto l’incontro tra Sophie Codegoni e Jacob Elordi al Festival del Cinema di Venezia 2025. L’influencer, presente all’evento come ogni anno in virtù di una serie di collaborazioni professionali con gli sponsor – che l’hanno invitata benché non sia un’attrice, come accade di frequente con le influencer più quotate – si è accalcata insieme ai fotografi e ai curiosi pur di vedere da vicino l’attore australiano. Ma il protagonista di Frankenstein di Guillermo Del Toro le è passato davanti troppo velocemente per poter anche solo notare una donna splendida come Sophie. Accompagnato dal suo entourage, Jacob si è immediatamente defilato, mentre Codegoni lo filmava senza trovare il coraggio di manifestare in maniera lievemente più aperta il suo interesse.

“Dal vivo è ancora più bono”, si è lasciata sfuggire l’influencer, mentre l’amica Greta tentava un approccio deciso: “Ti amo, sposami!”. Codegoni, nel video postato tra le sue Instagram stories, si è unita all’appello lanciato dall’amica: “Ha parlato per tutte noi”.

Jacob Elordi è tornato single, finita con Olivia Jade Giannulli

Jacob Elordi sta partecipando alla Mostra del Cinema di Venezia 2025 da single. L’attore ha recentemente chiuso definitivamente la storia d’amore con Olivia Jade Giannulli, durata quattro anni. Secondo People, la star di Euphoria e la compagna hanno deciso di prendere strade diverse dopo diverse crisi sentimentali nell’ultimo periodo.

Il flirt tra Sophie Codegoni e Aron Piper, altro attore straniero

Anche Sophie è single, ma non è nuova a relazioni con attori di fama internazionale. Se quello con Elordi, per il momento, è sembrato un incontro fugace e senza esiti, diversamente andò con Aron Piper, protagonista della serie Netflix Élite. Sophie e Aron vissero un breve ma intenso flirt all’inizio del 2024, che si consumò nell’arco di poche settimane senza diventare una relazione seria.

Con Elordi, la giovane ha la possibilità di rifarsi. Ma per farsi notare dovrà vincere la timidezza e provare un approccio leggermente più incisivo.