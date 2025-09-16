Jacob Elordi non è più single: il ritorno di fiamma con Olivia Jade Giannulli è ufficiale

Jacob Elordi non è più single: stando a quanto emerso negli ultimi giorni, avrebbe fatto pace con Olivia Jade Giannulli, la fidanzata da oltre 4 anni dalla quale si era separato lo scorso agosto.

Jacob Elordi non sarebbe più single. Il celebre attore, star di Euphoria, che ha rubato cuori e l'attenzione di tutte le fan durante la Mostra del Cinema di Venezia, avrebbe fatto pace con Olivia Jade Giannulli, influencer 25enne con la quale è stato fidanzato per quattro anni prima della rottura risalente a circa un mese fa. Una fonte vicina alla coppia ha rivelato a People.com che i due si stanno frequentando di nuovo. Lo scorso 8 settembre lei lo aveva accompagnato al Toronto International Film Festival.

Il ritorno di fiamma tra Jacob Elordi e Olivia Jade Giannulli

Una fonte vicina a Jacob Elordi ha rivelato a People.com che la star di Euphoria ha fatto pace con Olivia Jade Giannulli. Nelle ultime settimane ci sarebbe stato il ritorno di fiamma: "Sono rimasti uniti, parlano tutti i giorni anche se si frequentano non in maniera continua" ha rivelato la talpa. I due uscirebbero con gli stessi amici, il che gli avrebbe permesso di non allontanarsi dopo la rottura. La notizia, inoltre, arriva dopo la partecipazione dell'influencer al Toronto International Film Festival, evento al quale si è presentata in supporto dell'attore: è stata avvistata insieme a Elordi lo scorso 8 settembre, alla premiere del film Frankenstein. Non ha posato, però, insieme a lui sul red carpet.

La storia d'amore iniziata nel 2021 e la rottura un mese fa

La storia d'amore è iniziata nel 2021, dopo la fine della relazione dell'attore con Kaia Gerber. Furono fotografati insieme in diverse occasioni prima di confermare la loro vicinanza: tra alti e bassi e una crisi superata nel 2023, si sono lasciati lo scorso agosto. Ne avevano parlato tutti i tabloid americani e numerosi indizi non facevano altro che confermare la separazione, seppure entrambi non avessero rotto il silenzio. A distanza di oltre un mese, il ritorno di fiamma sembrerebbe ormai ufficiale.