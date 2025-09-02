Jacob Elordi a Venezia litiga con una guardia del corpo: “Non dirmi cosa devo fare. Vai via”

Jacob Elordi era sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia quando una guardia del corpo ha provato ad allontanarlo dai fan presenti ai quali si era avvicinato per scattare selfie e firmare autografi. L’attore ha sbottato: “Vai via, non dirmi cosa devo fare”.

Jacob Elordi è stato uno dei protagonisti del red carpet del Festival del Cinema di Venezia per la presentazione del film Frankenstein di Guillermo Del Toro. Ha rubato cuori con il suo charme, compreso quello dell'influencer Sophie Codegoni, e firmato autografi a tutti i fan presenti. E proprio durante la sosta tra i fan, al lato del red carpet, ha avuto uno scambio di battute teso con uno degli addetti ai lavori del Festival. Uno spettatore ha assistito alla scena durante la quale Elordi invita l'agente del corpo a non "dirmi cosa devo fare". Il video è stato poi condiviso sul suo profilo Tik Tok.

Il botta e risposta tra Jacob Elordi e una guardia del corpo

Stando al racconto del fan di Jacob Elordi presente al red carpet per incontrarlo, la guardia del corpo dell'attore, quando quest'ultimo si è avvicinato alla folla per scattare foto e firmare autografi, lo avrebbe invitato ad allontanarsi. Jacob Elordi si sarebbe rivolto a lui con fare indispettito dichiarando: "Farò le foto proprio qui. Vai via, non dirmi cosa devo fare". L'utente che ha condiviso il video del botta e risposta su TikTok ha commentato nella didascalia: "È stato così gentile, ha scattato foto con tutti".

Le lacrime dell'attore dopo la proiezione del film Frankenstein

Per l'attore è stata la prima apparizione in pubblico da single, dopo la notizia della rottura da Olivia Jade Giannulli, e per lui sarebbe stata indimenticabile. Lo scorso sabato sera alla Mostra del Cinema di Venezia è stato presentato Frankenstein, il film firmato da Guillermo Del Toro che ha conquistato il pubblico presente con una standing ovation durata 13 minuti. Sul palco della Sala Grande del Palazzo del Cinema, Oscar Isaac e Jacob Elordi, i due protagonisti, non sono riusciti a trattenere le lacrime davanti agli applausi: si sono abbracciati più volte mentre il regista messicano salutava il pubblico con sorrisi e abbracci. Con loro c'erano anche altri membri del cast tra cui Mia Goth, Christoph Waltz e Felix Kammerer.