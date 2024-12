Sonia Lorenzini: “Mi ha detto ‘Ringrazia che non ti prendo a calci’”, la replica di Alessio Pecorelli

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Scontro sui social tra Alessio Pecorelli e Sonia Lorenzini, entrambi ex tronisti di Uomini e Donne. Mandato via dal trono da Maria De Filippi che lo aveva accusato di avere violato il regolamento del programma, Alessio è tornato alla sua vita dei sempre, vita della quale avrebbe fatto brevemente parte Sonia, ex di UeD e del Grande Fratello. Ma dopo la parentesi romantica vissuta, i due si sono reciprocamente accusati di scorrettezza. Sonia, in particolare, sostiene che Alessio sia stato verbalmente violento.

Le accuse di Sonia Lorenzini

“Ringrazia Dio che non ti prendo a calci in cu** (citazione). Da un uomo o roba del genere me lo sono sentita dire”, ha scritto Lorenzini su Instagram senza fare il nome di Alessio ma riferendosi chiaramente a lui, “Forse da donna, a tratti debole quale sono, di fronte all’ipotesi di trovare l’amore ho accettato anche quello. Mi sono sentita dire che ero una persona tossica perché chiedevo spiegazioni a innumerevoli sparizioni, altri insulti che non sto qui a elencare e che non so nemmeno perché io mi sia lasciata dire. Solo c’è un limite a tutto”. Sonia, sempre più arrabbiata, ha così concluso il suo sfogo:

Specialmente se sui social, per una frequentazione, mi devo prendere della “sgualdr***”, per una che se li è passati tutti. E se per tutto questo c’entra un cog*** di cui è meglio che non parli mi girano ancora di più. Mi sono stancata di tutta questa superficialità. La cosa grave resta che un uomo si permetta di trattare una donna, un essere umano, in questo modo.

La replica di Alessio Pecorelli

Via Instagram è arrivata immediata la replica di Alessio che, identificandosi nell’uomo accusato da Sonia, le ha risposto: “Ho deciso di prendere le distanze da questa persona perché per il mio carattere non va bene. Ha insultato me e i miei collaboratori, portando all’esasperazione anche loro. Ho letto che sono stato accusato di averle detto che l’avrei presa a calci. Ma veramente? La frase esatta era ‘’Saresti da prendere a calci per avere mandato a fan*** mia madre senza nemmeno conoscerla’”. Quindi l’ex tronista ha concluso:

Vi presentate come donne deboli e poi create caos e discussioni ovunque. La fama che la precede non la conosco, Fino a 15 giorni fa nemmeno sapevo chi fosse. […] Se mi descrive in questo modo, perché continuare a scrivermi? In un momento storico come questo, mentre ascoltiamo le storie di donne maltrattate e uccise, fate passare il messaggio sbagliato. Pesate bene le parole.