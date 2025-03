video suggerito

Sofia Viscardi ha partorito, è nata la prima figlia Lila: “Benvenuta al mondo, amore nostro” Sofia Viscardi è diventata mamma. La content creator ha annunciato l’arrivo della sua prima figlia, che lei e il suo compagno hanno chiamato Lila, con un post condiviso sul suo profilo Instagram. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È nata Lila, la prima figlia di Sofia Viscardi e del suo compagno Tommaso. La notizia è arrivata tramite alcuni scatti condivisi sul suo profilo in cui tiene stretta a sé la piccola.

Sofia Viscardi ha partorito: è nata la prima figlia Lila

"Benvenuta al mondo Lila, amore nostro". Scrive così Sofia Viscardi a corredo del post in cui ha annunciato l'arrivo della sua prima figlia. In tanti hanno fatto le congratulazioni alla neo mamma, tra questi anche molti personaggi del mondo dello spettacolo come Alessandro Cattelan, Levante, Ariete, Chiara Galiazzo, Vittoria Puccini, Bianca Balti e altri. Nei commenti alcuni follower si chiedono se la scelta del nome della piccola sia legato ai libri della saga di Elena Ferrante: "Se è per Lila dell'Amica Geniale sto piangendo tutte le mie lacrime. E comunque sia, auguri".

Sofia Viscardi: "Due che si amano molto a volte fa tre"

Anche la notizia della gravidanza di Sofia Viscardi era arrivata attraverso i social lo scorso 2 dicembre. La content creator aveva pubblicato un carosello di fotografie in cui metteva in bella mostra il pancione, in cui posava al fianco del suo compagno e dove mostrava i libri in lettura durante la gravidanza, da "Come non crescere degli str**zi" a "Lo dico da madre". Negli scatti anche le ecografie e i messaggi della madre: "Comunque stai benissimo. Sei bella con la pancia". Come didascalia del post, scriveva: "Due che si amano molto a volte fa tre". Tra i messaggi di auguri, Alessandro Cattelan che scherzava: "Bello! E gran scelta del libro". Sofia Viscardi, classe '98, ha iniziato come youtuber nel 2014, aggiudicandosi il Kids Choice Awards nel 2016. Da quel momento, ha partecipato ad alcuni programmi della Rai e dal suo libro Succede è stato tratto l'omonimo film del 2018. Dal 2023 conduce il talk show Dicono di noi ed è impegnata in diversi podcast su Spotify.