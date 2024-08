video suggerito

Siria Pingo: “Ho sofferto tanto per il mio corpo, non mi piaceva. Oggi ho bisogno di sentirmi bella” Siria Pingo è tornata a parlare del suo cambiamento fisico: su TikTok l’ex protagonista di Temptation Island ha pubblicato un video in costume risalente ad alcuni anni fa, quando pesava 130 chili e ancora non ne aveva persi 85. “Non ho mai dimenticato la sofferenza passata, sentendomi in un corpo che non mi piaceva. Ancora oggi soffro, per questo ho bisogno di sentirmi bella”, ha raccontato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Siria Pingo è tornata a parlare del suo cambiamento fisico. L'ex protagonista di Temptation Island 2024, dal quale è uscita insieme al fidanzato Matteo Vitale, aveva raccontato di aver perso 85 chili in due anni. In un video su TikTok, a qualche mese dalla fine del programma, ha condiviso alcune immagini che la ritraggono in costume alcuni anni fa, spiegando come si è sentita e come si sente oggi con il proprio corpo.

Il racconto di Siria Pingo

"Dopo tanto tempo sono riuscita a trovare un video di me in costume", ha esordito Siria Pingo su TikTok, condividendo con i followers un video cui si trova in piscina, risalente ad alcuni anni fa, quando pesava circa 130 chili. La ragazza ha voluto parlare un po' della ‘vecchia Siria‘, come lei stessa si è definita, e del dolore provato in quegli anni per via del suo peso:

Non ho mai dimenticato la sofferenza che ho passato, sentendomi in un corpo che non mi piaceva e non mi sentivo appartenere. Ho sentito gli occhi giudicanti dei ragazzini e delle ragazzine alle medie e anche alle superiori. Io, tuttoggi, la sensazione di sentirsi ‘esclusa', giudicata, inadatta, buffa, goffa, non la dimenticherò mai. Ricordo anche che ho sempre provato tanta invidia per le ragazze obese come me, che riuscivano a fregarsene e piacersi, perché la me di prima non riusciva a farlo.

Siria si sentiva giudicata dalle altre persone e anche l'idea di uscire con il suo fidanzato le provocava ansia, pensando agli occhi che avrebbe avuto puntati addosso. Per questo motivo, ha spiegato, oggi ha bisogno di sentirsi bella:

Leggi anche Chi è Matilde Galli, la fidanzata del tennista Flavio Cobolli

Non dimenticherò mai l'ansia che mi assaliva all'invito di qualche amico o anche del mio fidanzato per un'uscita, pensando già a cosa dover indossare o agli occhi che mi sarei sentita puntata addosso. Quindi, quando oggi sento il bisogno di sentirmi bella, è per questo, perché ho sofferto tanto e ancora soffro.

@siriapingo Dopo tempo sono riuscita a trovare un video di me in costume. Sono felice di condividere con voi, dopo l’esperienza passata, e condivisa quello che ero prima. Volevo parlavi un po’ della vecchia Siria. Non ho mai dimenticato la sofferenza che ho passato, sentendomi in un corpo che non mi piaceva e non mi sentivo appartenere. Ho sentito gli occhi giudicanti dei ragazzini e delle ragazzine alle medie e anche alle superiori. Io, tuttoggi la sensazione di sentirsi “esclusa”, giudicata, inadatta, buffa,goffa non la dimenticherò mai. Ricordo anche, che ho sempre provato tanta invidia per le ragazze obese, come me che riuscivano a fregarsene e piacersi, perché là me di prima non riusciva a farlo. Non dimenticherò mai, l’ansia che assaliva all’invito di qualche amico, o anche del mio fidanzato per un uscita, pensando già a cosa dover indossare o agli occhi che mi sarei sentita puntata addosso; Quindi, quando ad oggi sento il bisogno di sentirmi bella, é per questo, perché ho sofferto tanto e ancora soffro. Con questo concludo questo immenso discorso, sperando di poter approfondire con tutti voi♥️ ♬ suono originale – Siria472

"Ho perso 85 chili, ho voglia di divertirmi"

"Fino a due anni fa pesavo 130 kg, ho perso 85 kg. Ho una voglia matta di divertirmi e di far vedere quello che sono oggi", aveva raccontato Siria alle telecamere di Temptation Island 2024, nel video di presentazione. Era stato questo il motivo per cui la 22enne, originaria di Gela ma residente a Massa Carrara, aveva scritto al programma condotto da Filippo Bisciglia. "Sono cambiata sotto ogni punto di vista e voglio capire se quella che sono oggi a lui va bene", aveva poi precisato. Nel corso del programma, il rapporto con il fidanzato Matteo ha incontrato alcune difficoltà ma, alla fine, i due hanno capito di essere ancora innamorati uno dell'altra.