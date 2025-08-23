Elio Finocchio eletto gay più bello d’Italia: è romano, ha 37 anni

Elio Finocchio, 37enne romano dipendente Hard Rock Cafè, è stato incoronato Gay Più Bello d’Italia 2024. Ha 37 anni ed è romano.

Si chiama Elio Finocchio ed è stato incoronato gay più bello d'Italia. Lo apprendiamo da Fabiano Minacci su Biccy. Il concorso si è tenuto al Mamamia di Torre Del Lago con la conduzione della drag queen La Wanda Gastrica. Elio ha trionfato grazie al consenso della giuria composta da ex vincitori, sponsor e drag queen. Scopriamo di più sul vincitore.

Chi è Elio Finocchio: ha 37 anni ed è romano

Con la vittoria di Elio, il prestigioso riconoscimento torna nel Lazio dopo ben 13 anni: l'ultimo laziale a conquistare la corona era stato Daniel Argentino di Roma nel 2011. Dietro questa vittoria si nasconde un uomo semplice e con i piedi per terra. Lavora in Hard Rock Cafè di Roma, ha 37 anni e non nasconde le sue debolezze: nonostante sia stato incoronato come il più bello, spesso non si piace. Ha ammesso, durante la kermesse, di "litigare con il mio corpo".

Elio sogna l'amore, ma attualmente è single

Attualmente single, Elio ha alle spalle una storia importante che lo ha portato addirittura a trasferirsi in Svezia per amore. Ora i suoi sogni sono chiari: realizzarsi professionalmente, trovare un compagno di vita e costruire una famiglia. Un programma che molti condividerebbero, espresso con quella naturalezza che lo contraddistinguisce. Sul fronte sentimentale non ha un tipo ideale preciso, ma ha le idee chiare su come vorrebbe incontrare la sua anima gemella: "Limiterei l'uso delle app d'incontri. Venendo da un passato che ne era privo, mi manca quella naturalezza di approccio". Una posizione controcorrente in tempi di swipe e match digitali.

L'eredità della nonna e la filosofia di vita

Tra le persone che più lo hanno segnato, Elio ricorda con commozione la nonna, "che oggi ricordo con molto dolore". Un legame evidentemente profondo che ha contribuito a formare la sua personalità. Le difficoltà della vita le affronta "portandole a compimento e trovando il lato positivo delle cose", un approccio ottimista che traspare anche dalle sue risposte più spontanee.