Shakira: “Piquè era un bambinone scatenato con la fama da playboy, avevamo una relazione turbolenta” Nell’ambito del processo per evasione fiscale, Shakira ha racconta alcuni aspetti della sua vita privata risalenti ai primi anni con Piquè. “Ora è un ragazzo fantastico, ma al tempo era pazzo. Non avevo garanzie che le cose avrebbero funzionato o che avremmo messo su famiglia”.

A cura di Giulia Turco

La separazione tra Shakira e Gerard Piquè verrà ricordata per la ‘revenge song’ che la cantante latina ha scritto e cantato per il suo ex e la sua nuova fidanzata Clara Chia, finita al centro delle cronache. Al di là del piano mediatico però, i due sono stati una coppia per oltre dieci anni e dal loro amore sono nati due figli che oggi hanno 7 e 9 anni.

Il primo incontro tra Shakira e Piquè

In tribunale nell’ambito del processo che la vede coinvolta in Spagna per evasione fiscale, Shakira ha raccontato al giudice alcuni aspetti della sua vita privata risalenti alle prime battute della sua storia con Piquè. “Nel 2011, quando ho iniziato a frequentarlo, ci vedevamo pochissimo. Aveva 23 anni, 10 in meno di me. Calciatore, bello, con la reputazione da playboy”, ha raccontato la cantante davanti al giudice, ricordando i cari vecchi tempi. “Al tempo era un bambinone scatenato. Adesso è un ragazzo fantastico, ma al tempo era pazzo e non avevo garanzie che le cose avrebbero funzionato o che avremmo messo su famiglia”, ha ammesso l’artista colombiana, ricostruendo in aula il suo vissuto.

Quando Shakira atterrò in Spagna solo per un bacio

“La nostra relazione era molto turbolenta, era come le montagne russe, perché le nostre vite professionali non coincidevano ed era come metter insieme l’olio e l’acqua. Non ci capivamo molto bene”, ha detto a proposito di quel periodo. Nonostante Shakira vivesse negli Stati Uniti, per amore ha iniziato a trascorrere sempre più tempo a Barcellona, dove giocava Gerard. Cercava di vederlo in ogni momento libero, tanto che, una volta chiese persino al pilota del suo aereo privato di fare una tappa in Spagna solo per dargli un bacio. “Ero cotta di lui, mi ricordo un volo da Marrakech alla Croazia, stavamo sorvolando Barcellona e ho chiesto al pilota se poteva atterrare velocemente solo perché così potevo dare un bacio a Gerard. È stata la cosa più romantica che ho mai fatto nella mia vita”.