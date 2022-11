Serena Autieri: “Il matrimonio? Sono sposata da 11 anni e ormai ho smesso di lamentarmi” “Ma se litighiamo, sono io quella che cerca di fare pace”. Il racconto dell’attrice e del suo matrimonio a “Confidenze”.

La protagonista di questa settimana a "Confidenze" è Serena Autieri. Dopo una stagione così così in televisione, con la poco convincente prova a "Dedicato", l'attrice ritorna al cinema con un film di Natale: "The Christmas Show", insieme a Raoul Bova. Nel presentare questo film, l'attrice racconta anche il suo Natale, mix di tradizioni, figlio inevitabilmente del fatto di aver sposato un uomo di un'altra regione, l'Umbria, altrettanto caratteristica come la sua Napoli.

Le parole di Serena Autieri

Un matrimonio felice quello tra Enrico Griselli e Serena Autieri, che ha portato anche alla nascita della piccola Giulia. Si conoscono da tredici anni, ma sono sposati da undici. Il commento sul matrimonio di Serena Autieri:

Ormai siamo sposati da 11 anni e ho smesso di lamentarmi perché lui si sveglia troppo presto. Mio marito dorme poco perché ha sempre da fare, la sua mente è in perenne movimento. Io, invece, ho bisogno di almeno sette ore di sonno. Se litighiamo, sono io quella che cerca di fare pace. Non sono rancorosa, non tengo il muso e dimentico subito.

Sulla piccola Giulia, Serena Autieri rivela che sembra sia portata per la musica:

Permalosa come me, ma anche testarda come il padre. Da piccola diceva che avrebbe fatto la veterinaria, come il bisnonno. Ora, invece, vorrebbe diventare una cantante. È ancora presto per decidere, ma ha una bella voce ed è portata per la musica. Anche io ho studiato canto. Mamma pensava che, in quanto ragazze, dovessimo coltivare la grazia e le passioni artistiche.

Il nuovo film

Serena Autieri è la protagonista del nuovo film di Natale in compagnia di Raoul Bova: "The Christmas Show" diretto da Alberto Ferrari. Il film è ambientato a Lecce e nel cast con loro ci sono anche Ornella Muti, Tullio Solenghi, Francesco Pannofino e i giovani attori Giulio Nunziante Cesaro e Alice Andrea Ferrari.