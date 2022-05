Se Portofino è dei Kardashian i Ferragnez diventano le star del popolo tra foto e abbracci con i fan Chiara Ferragni e Fedez approfittano dell’ombra che i colossi del reality americano gli riservano per trascorrere un weekend da persone comuni a Portofino, mentre la città si trasforma in un set scintillante per i Kardashian.

A cura di Giulia Turco

Chiara Ferragni e Fedez in una versione inedita. Non potevano credere ai loro occhi le fan che durante il weekend a Portofino hanno visto passeggiare indisturbati la coppia di influencer più famosa del web, per le strade del centro. La passeggiata al porto, le foto scattate dal belvedere sul mare: due giorni trascorsi come fosse, finalmente, una qualunque coppia di innamorati. Il motivo? Che in questi giorni Portofino si è trasformata nel set scintillante per la famiglia Kardashian, che festeggerà il terzo matrimonio di Kourtney con Travis Barker.

Fedez diventa l'idolo delle signore

Così i Ferragnez approfittano dell'ombra che gli riservano i colossi del reality per godersi un weekend decisamente diverso dal solito. Scherzano con i fotografi, che sono tutti in attesa dello yatch dal quale faranno il loro ingresso in città le star americane: "Pensavano fossimo i Kardashian, ma siamo quelli finti", scherza Fedez. La mattina dopo passeggiando incrociano un gruppo di simpatiche signore che non hanno nessuna intenzione di lasciarli andare se non dopo una serie di selfie, abbracci, saluti e chiacchiere. Chiara Ferragni si lascia stringere nell'abbraccio della signora che non riesce a trattenere l'entusiasmo non appena vede la ragazza di Instagram, quella che: "Ti vedo sempre sul telefonino con tuo figlio". Poi Fedez scherza sul suo irresistibile fascino: "Cosa ci faccio io alle donne? Dai amore, non essere gelosa".

Portofino si trasforma nel set dei Kardashian

Sembra ormai certo che il terzo matrimonio della Kardashian si svolgerà a Portofino, dove si è recata insieme al compagno e alla sua numerosa famiglia. Nulla si sa dell'evento che sarà riservato e blindatissimo. Secondo le indiscrezioni però tra le location della cerimonia potrebbero esserci l'abbazia di San Fruttoso e la villa di Dolce&Gabbana. Non è escluso che il tutto possa essere parte del reality Al Passo con le Kardashian e che il magico momento verrà dunque svelato in un episodio tv.