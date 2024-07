video suggerito

Arisa e il fidanzato Walter Ricci travolti dalla passione: le foto al mare tra baci e crema solare L'amore tra Arisa e Walter Ricci prosegue a gonfie vele. I due si scambiano baci appassionati a Maratea e la cantante si mostra felice e appagata accanto al nuovo compagno.

A cura di Ilaria Costabile

Lo aveva annunciato anche sui social, qualche giorno fa: Arisa ha nuovamente trovato l'amore e le foto pubblicate sul settimanale Chi ne sono la dimostrazione lampante. Eccola, infatti, a Maratea mentre bacia appassionatamente Walter Ricci, il musicista jazz napoletano, suo nuovo compagno, con il quale si sta godendo attimi di sincera felicità.

Arisa innamorata di Walter Ricci

Baci, carezze, abbracci sono questi i ritmi che scandiscono una giornata al mare, trascorsa a Maratea, dove i due si godono qualche ora di relax, lontani dalla routine cittadina. Tra una coccola e l'altra, un tuffo nelle acque fresche della riviera potentina, c'è anche il tempo per gesti di premura, come la cantante intenta a spalmare la crema sulle spalle, o lui che le aggiusta il colletto della camicia. Qualche scatto, in posa, e poi mano nella mano si allontanano dallo stabilimento in cui hanno trascorso la loro giornata, chiudendosi nel loro mondo ovattato dall'amore.

La cantante ha trovato la sua felicità

Finalmente, quindi, dopo un periodo turbolento per l'amore, Arisa può dire di aver trovato qualcuno con cui condividere momenti intensi e di valore. In fondo era quello che, proprio lo scorso anno, tra il serio e il faceto, aveva scritto scherzando come didascalia di un post pubblicato su Instagram in cui simpaticamente diceva di cercare marito: "Si offre verità, corpo, anima, cervello. Fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d'umore, ma tutto risolvibile con un abbraccio e buona fede. Solo intenzioni serie. Nessuna bugia. No perditempo". Walter Ricci, musicista e cantante jazz di professione, sembra corrispondere a tutte le caratteristiche descritte dalla cantante che, ad oggi, non ha alcuna intenzione di nascondere la sua felicità: "Che sia solo per un giorno, un minuto, una frazione di secondo o per sempre, la felicità esiste".