Sarebbe finita tra Shaila Gatta e Alessandro Zarino, sparite dai social tutte le foto di coppia Sarebbe terminata la storia d’amore tra Shaila Gatta e Alessandro Zarino. La ex velina di Striscia la notizia e il compagno hanno fatto sparire dai rispettivi account Instagram ogni foto di coppia. La relazione sarebbe già finita da qualche tempo.

A cura di Stefania Rocco

Si sarebbe interrotta in silenzio la storia d’amore tra Shaila Gatta e Alessandro Zarino. La ex velina di Striscia la notizia e l’ex tronista di Uomini e Donne hanno fatto sparire dai rispettivi account Instagram ogni foto di coppia, cancellando così ogni traccia della loro storia d’amore. In genere molto attivi sui social, Shaila e Alessandro non hanno fatto alcun commento a proposito della recente separazione ma, secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, i due si sarebbero allontanati già da qualche tempo per motivi che hanno preferito non chiarire.

La storia d’amore tra Shaila Gatta e Alessandro Zarino

Era stata Shaila a raccontare la storia con Alessandro, ufficializzandola con un’intervista rilasciata al settimanale Chi nel 2022. “Avevamo un’amicizia leale, autentica anche se entrambi sapevamo che, sotto sotto, c’era dell’altro. Il primo bacio? Arrivato quest’estate, dopo diversi incontri di lavoro. Il primo, in verità, è stato meno romantico. Scriva pure volante. Eravamo proprio sotto casa mia. Il secondo, invece, è stato in Salento, in Puglia”, aveva raccontato la ex velina, ripensando ai primi tempi della relazione con Zarino, “La prima mossa l’ho fatta io”. Ma non avevano raccontato molto altro del loro rapporto, preferendo vivere la loro relazione lontano dalle luci dei riflettori.

Chi sono Shaila Gatta e Alessandro Zarino

Shaila Gatta è diventata popolare grazie alla partecipazione ad Amici nel 2015. Ballerina contemporanea, conquistò la commissione insegnanti a parte la maestra Alessandro Celentano che non aveva mai fatto mistero di non trovarla particolarmente talentosa. Terminata la partecipazione al talent show condotto da Maria De Filippi, Shaila cominciò a ballare per alcune trasmissioni televisive Mediaset per poi essere scelta per ballare sul bancone di Striscia la notizia. Alessandro, invece, deve la sua popolarità alla partecipazione a Uomini e Donne nella stagione 2019/2020. La sua partecipazione al dating show si concluse con la scelta di Veronica Burchielli che, tuttavia, gli disse no per poi accettare il trono.