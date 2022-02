Ryan Reynolds e Blake Lively vogliono donare un milione di dollari all’Ucraina Blake Lively e Ryan Reynolds lanciano un appello sui social ai loro fan, dichiarando di voler raddoppiare le loro donazioni all’Unhcr, per sostenere le popolazioni in fuga dal conflitto tra Russia e Ucraina.

A cura di Ilaria Costabile

Il conflitto tra Russia e Ucraina non lascia indifferenti nemmeno le grandi star di Hollywood, come dimostra l'appello rivolto da Blake Lively e Ryan Reynolds ai loro fan su Instagram. I due divi invogliano a donare affinché possano sostenere gli aiuti umanitari che in questi ultimi giorni stanno supportando le popolazioni costrette a lasciare le loro case, fuggendo da paura e morte.

L'appello di Blake Lively e Ryan Reynolds

Una richiesta di aiuto, nonché di solidarietà nei confronti di persone che stanno perdendo giorno dopo giorno le loro speranze, la loro casa e che soprattutto rischiano ogni minuto la vita. Nel post pubblicato su Instagram, in cui si vede una delle tante foto che ha già fatto il giro del web, in cui un bambino viene messo in salvo, in uno dei tanti tentativi di fuga dai luoghi del conflitto.

Un'immagine forte che veicola un messaggio importante, come scrive Blake Lively: "In quarantotto ore, innumerevoli ucraini sono stati costretti a fuggire dalle loro case, alla volta dei Paesi vicini. Hanno bisogno di protezione" per poi aggiungere: "Quando farete una donazione, la raddoppieremo, fino a raggiungere il milione di dollari". Questa la comunicazione di gran lunga più importante, con la quale l'attrice di concerto col marito, Ryan Reynolds, ha deciso di incrementare le donazioni che arriveranno, raddoppiandole e sperando di raggiungere quanto prima una cifra consistente che possa sopperire ai bisogni di queste settimane.

Un gesto che conferma quanto la coppia sia impegnata nel settore umanitario, sostenendo associazioni importanti come l'Unhcr, agenzia Onu per i rifugiati, attraverso consistenti donazioni e anche campagne importanti di divulgazione affinché la beneficenza e il supporto di realtà che hanno necessario bisogno di aiuto sia costante da parte di tutti che, anche con un piccolo contributo, possono contribuire a fare la differenza.