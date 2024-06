Rosy Chin pubblica foto senza veli e la criticano: “Troppo Photoshop, in realtà sei una salsiccia”, la replica

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Rosy Chin, ex concorrente del Grande Fratello, ha pubblicato su Instagram una serie di scatti in intimo o senza veli realizzate dalla fotografa Donatella Nicolini. Sui social, accanto ai tantissimi complimenti, non sono mancate le critiche di utenti che hanno voluto rimarcare un ricorso presumibilmente eccessivo a Photoshop. L'ex gieffina ha risposto a tono. Ma andiamo con ordine.

Rosy Chin pubblica su Instagram foto in intimo e senza veli

L'ex concorrente del Grande Fratello si è rivolta a una professionista per un servizio fotografico. In alcune delle foto, pubblicate su Instagram, è ritratta in intimo, in altre in topless e in altre ancora senza veli, coperta da un lenzuolo. Rosy Chin ha spiegato i motivi che l'hanno spinta a regalarsi questo servizio fotografico:

Oggi ho voglia di celebrare la bellezza, la forza e la sensualità di essere donna e mamma. Aggiungerei anche una grande lavoratrice tiè. Osare è parte di me, prendersi cura di sé è un valore. Non rinuncio alla mia femminilità, ai miei principi e alla gioia di mostrarmi per ciò che sono senza paura, viva la pazzia con ironia.

Le critiche e la reazione dell'ex concorrente del Grande Fratello

Le foto di Rosy Chin non sono passate inosservate. Sono state accolte da parole lusinghiere ma anche da qualche critica a cui l'ex gieffina ha deciso di replicare. Alcuni utenti hanno puntato il dito contro di lei accusandola di avere pubblicato degli scatti eccessivamente ritoccati e che nulla hanno a che fare con il suo aspetto reale, trasmettendo così un "messaggio sbagliato". La trentottenne ha replicato:

Se fai un lavoro in uno studio fotografico lo fai proprio perché vuoi ottenere un risultato che esalti e valorizzi. Ho mille foto in cui mi mostro nella mia quotidianità, l'ho sempre fatto senza nessun filtro anche quando pesavo 110 chili e oltre. Questo è un bellissimo servizio fotografico. Nelle mie storie, nei miei reel, nella mia quotidianità non utilizzo filtri. E comunque io approvo e accolgo tutto ciò che può migliorarmi sempre dentro e fuori.

E a una utente che ha commentato "Al Grande Fratello era una salsiccia", ha replicato: "Mamma mia che brutto leggere questo, intanto sto tornando in forma…posso migliorare il mio aspetto. Qui l'unica cosa che non può migliorare è la cattiveria sua Signora! Se è bella lei perché deve dare della salsiccia a me".