Rosalía parla di attrazione: “La qualità che più apprezzo in un uomo? Che sia gay”

Rosalia racconta in un’intervista registrata per Spotify quale sia la qualità che più apprezza in un uomo e la risposta è piuttosto eloquente.

Rosalía è una delle artiste più amate della musica internazionale, una artista sensuale, che non ha mai avuto problemi a parlare apertamente del suo privato. In un'intervista con la scrittrice argentina Mariana Enrìquez, la pop star catalana risponde ad alcune domande e svela anche come dovrebbe essere il suo uomo ideale.

La cantante sul tema dell'attrazione sessuale

Una domanda come tante, che però svela anche un aspetto inedito della pop star su come possa essere il suo uomo ideale e Rosalia risponde: "L'uomo gay". Una risposta che poi dà spazio a un'altra considerazione in merito al tema dell'attrazione sessuale, che secondo l'artista viene affrontata in maniera differente, che si tratti di uomini o di donne:

È un po’ bizzarro che si separino le due cose, perché la prima cosa che mi viene in mente è: qual è la qualità che spicca di più o che cattura la tua attenzione in qualsiasi persona.

L'amore secondo Rosalia

Da questo punto di vista, la cantante non ha mai nascosto la sua filosofia in fatto d'amore e la sua vita sentimentale è stata spesse volte al centro dell'attenzione mediatica. Nel 2019, infatti, ha avuto una relazione con l'attrice di Euphoria, Hunter Schafer, durata qualche mese; mentre nel 2023 è stata beccata più volte in compagnia di Jeremy Allen White, ormai una star di Hollywood. A questo proposito, in un'intervista rilasciata alla testata Elle, la cantante spagnola ha dichiarato di non voler definire la propria sessualità, di non sentirne il bisogno: "Penso alla libertà. È questo che mi guida". In tema, d'amore, però, aveva raccontato che il suo lavoro le richiedesse un impegno notevole dal punto di vista delle emozioni e aveva aggiunto:

Anni fa, mi chiedevo: “Riuscirò a trovare un modo per avere entrambe le cose? Fare il lavoro dei miei sogni e condividere la mia vita con qualcuno in grado di capire quanto io ami la musica?

La cantante era poi giunta ad una conclusione: "Nulla è più bello dell'impegnarsi in tutto ciò che si fa. E questo vale anche per l'amore romantico. È solo così, secondo me, che vale davvero la pena di amare" aveva continuato durante l'intervista.

La vita sentimentale di Rosalìa oggi

Le ultime notizie in merito alla sua vita sentimentale sono piuttosto sporadiche. Nell'estate del 2025 la cantante era stata vista in atteggiamenti intimi con il musicista e attore tedesco Emilio Sakraya, volto di alcuni progetti su Netflix. I due sono stati avvistati a Beverly Hills, a Monaco e Barcellona, ma nessuno dei due ha effettivamente confermato il legame. Da quel momento non si sono più visti insieme, ma non è chiaro se, semplicemente siano diventati più riservati o la liaison sia finita.