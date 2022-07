Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione di nuovo vicini, si allontanano le voci di crisi Rosa Perrotta e il compagno Pietro Tartaglione sono tornati a farsi vedere insieme in occasione del terzo compleanno del primogenito Ethan. La coppia allontana così le voci di crisi.

A cura di Stefania Rocco

Una crisi tra Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta. Se ne discute da settimane senza che i diretti interessati ne abbiano mai pubblicamente parlato. Rosa e Pietro, entrambi molto attivi sui social, hanno smesso da tempo di mostrarsi in coppia e numerose fonti hanno lasciato intendere che i due stiano vivendo un momento difficile. Ma se davvero una crisi è all’orizzonte, la ex tronista di Uomini e Donne e l’avvocato conosciuto nello studio del dating show di Maria De Filippi sono riusciti a nasconderla per qualche ora. È accaduto nella serata di ieri quando Rosa e Pietro hanno festeggiato il terzo compleanno di Ethan, il loro primogenito. Insieme alla coppia e ai loro figli hanno festeggiato anche amici e parenti, accorsi per assistere all’evento.

Rosa e Pietro affiatati al party di Ethan

In occasione del party organizzato per festeggiare il terzo compleanno del piccolo Ethan, Rosa e Pietro sono apparsi complici e affiatati. Hanno tenuto in braccio i loro bambini, posato apparentemente sereni per le foto e si sono sorrisi più volte. Un quadro familiare che non è riuscito a spazzare via le voci di crisi ma che sembrerebbe averle attenuate. Loro, intanto, continuano a restare in silenzio. Un atteggiamento che mantengono da mesi e che serve a entrambi a evitare un chiacchiericcio eccessivo a proposito di questa vicenda.

La precedente crisi tra Rosa e Pietro

Quella presumibilmente in corso non è la prima crisi vissuta da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Già qualche anno fa la coppia aveva vissuto un momento di profonda difficoltà risolto nell’arco di qualche mese. All’epoca, era stata Rosa a raccontare l’accaduto ai suoi followers, pur senza entrare eccessivamente nel merito della vicenda. A distanza di qualche anno da quel momento e dopo che i due sono diventati genitori di un altro figlio, Achille, la crisi sarebbe tornata a farsi sentire. Ma in questo caso, la ex tronista e il compagno stanno vivendo rigorosamente in privato questo momento.