Rosa Di Grazia torna con l’ex fidanzato lasciato ai tempi di Amici, la foto con Filippo Bianchi

A quattro anni dalla separazione da Filippo Bianchi, Rosa Di Grazia è tornata insieme all’ex fidanzato che aveva lasciato durante la sua partecipazione ad Amici. Nella scuola di Canale 5, la ballerina si era innamorata del cantante Deddy.

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Mai parole furono più attuali di quelle scritte da Antonello Venditti nella canzone Amici mai per raccontare il percorso sentimentale di Rosa Di Grazia e Filippo Bianchi. La ballerina, ex protagonista di Amici, è infatti tornata tra le braccia del fidanzato storico che aveva lasciato proprio durante la sua esperienza nella scuola di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. All’interno del talent, Rosa si era avvicinata al cantante Deddy, con cui aveva intrapreso una relazione che però si concluse poco dopo la fine del programma. Quella con Filippo, invece, a distanza di quattro anni, è tornata a occupare un posto speciale nella sua vita.

Il post di Rosa Di Grazia che conferma il ritorno di fiamma con Filippo Bianchi

A rendere ufficiale la riconciliazione è stato un post condiviso su Instagram. I due hanno pubblicato uno scatto di coppia accompagnato dalla frase: “Noi: 1000 pause, zero ‘the end’”. Un modo semplice ma diretto per confermare ai fan che l’amore non si era mai davvero spento, nonostante le difficoltà. L’ultima “pausa” risale proprio al periodo di Amici, quando la ballerina scelse di chiudere la storia con Filippo per seguire il nuovo legame nato all’interno del talent. Nonostante ciò, Bianchi non le voltò mai le spalle: in un’intervista rilasciata a Fanpage.it si schierò pubblicamente in sua difesa dopo le critiche ricevute da Alessandra Celentano, dimostrando di nutrire ancora grande affetto e rispetto nei suoi confronti.

Perché Rosa e Filippo si erano lasciati

Fu lo stesso Filippo a spiegare i motivi della rottura, legati in gran parte alla distanza e alla gelosia reciproca: “Eravamo entrambi gelosissimi e la distanza ci ha distrutto. È finita a metà dicembre, prima che cominciasse il serale”, raccontò a Fanpage.it. La loro storia era iniziata circa un anno prima e per amore di Rosa, Filippo aveva chiuso la relazione precedente. Dopo la rottura, la ballerina aveva vissuto un breve flirt con Deddy, ma quel rapporto non aveva resistito al di fuori della scuola.

Oggi, a distanza di anni, Rosa e Filippo hanno deciso di concedersi una seconda possibilità, testimoniando che certi legami, pur attraversando momenti di crisi, trovano sempre il modo di tornare importanti.