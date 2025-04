Rocio Munoz Morales sui gossip: “Alcune volte ci azzeccano, ma ingigantiscano e colorano la realtà”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Rocio Munoz Morales è stata ospite di Obbligo o Verità, nella puntata in onda martedì 31 marzo su Rai2. Nel nuovo show di Alessia Marcuzzi, l'attrice si è raccontata tra verità inedite e qualche obbligo da fare, rivelando alcuni dettagli sulla sua vita. Di recente è stata al centro dei gossip perché, dopo diversi scatti che la ritraevano, si pensava che stesse attraversando un momento di crisi nel rapporto con il compagno Raoul Bova. Un'indiscrezione mai confermata, anzi, smentita dalla diretta interessata.

Cosa pensa Rocio Morales dei gossip

"Gossip: tutte bugie o a volte ci azzeccano?'", ha chiesto Alessia Marcuzzi alla sua ospite. Piuttosto sorpresa dalla domanda, Rocio ha spiegato: "A volte ci azzeccano, però colorano e ingigantiscono. Se sei una persona troppo normale, litighi con il tuo fidanzato, vai a prendere i bambini a scuola, per loro è noioso. Devono creare intorno alla normalità un qualcosa di gigante che non è la verità". Di recente Morales è stata proprio al centro dei gossip per via di una presunta crisi con il compagno Raoul Bova, che era stato il settimanale Diva e Donna a lanciare per primo. "Un sentimento che si sarebbe guastato al punto tale che i due attori vivrebbero da separati in casa dopo 13 anni d’amore e due figlie, che sono il centro della loro vita", si leggeva. Poco dopo era però arrivata una smentita, sempre attraverso le pagine di un settimanale, questa volta Oggi, che aveva mostrato i due attori e le figlie riunite durante un pranzo domenicale in famiglia.

"Per tre anni sono stata la corista muta di Julio Iglesias"

Nel corso del ‘momento verità' dello show, Morales ha anche raccontato un episodio della sua adolescenza che in pochi sanno, cioè gli anni in cui ha lavorato per Julio Iglesias. "A 17 anni lavoravo nella tv spagnola, mi video Julio Iglesias e feci un provino per lavorare come corista per lui in tournee". "Ma sai cantare?", ha chiesto Marcuzzi. "Io canto veramente male, ma lui voleva delle coriste con un certo aspetto fisico, che ballassero e cantassero. Alla fine mi ha presa lo stesso, per 3 anni ho fatto la sua corista muta, avevo il microfono chiuso".