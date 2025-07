Rocio e il colpo di fulmine con Raoul Bova nel 2013, lui ha sempre negato di avere tradito Chiara Giordano

Dal primo incontro sul set di “Immaturi – Il viaggio” alla fine della loro storia d’amore durata oltre dieci anni, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales hanno vissuto una relazione intensa, spesso sotto i riflettori. Così come accadde nel 2013, anche oggi la separazione torna al centro del dibattito mediatico, accompagnata da indiscrezioni e ipotesi. In entrambi i casi, l’attore ha sempre smentito pubblicamente qualsiasi forma di infedeltà, sia nei confronti dell’ex moglie Chiara Giordano, sia in relazione alla fine del legame con Rocio.

Era il 2011 quando Raoul Bova incontrò per la prima volta Rocio Munoz Morales sul set del film “Immaturi – Il viaggio”. Un incontro importante per entrambi, che due anni più tardi si trasformò ufficialmente in una relazione. Quella storia d’amore, però, fin dall’inizio attirò l’attenzione degli appassionati di cronaca rosa, anche a causa delle tempistiche vicine alla fine del matrimonio tra Bova e l’ex moglie Chiara Giordano. Oggi, con la rottura da Rocio e le indiscrezioni su una presunta nuova frequentazione, c’è chi ha ipotizzato una dinamica simile a quella del passato. Ma l’attore ha sempre negato ogni forma di tradimento, precisando più volte in passato che la relazione con Rocio non sarebbe stata all’origine della separazione con l’ex moglie.

Il legame con Rocio nato sul set di “Immaturi – Il viaggio”

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si conobbero nel 2011 durante le riprese del film “Immaturi – Il viaggio”, ma la loro relazione cominciò solo nell’autunno del 2013, poco dopo che Bova annunciò pubblicamente la separazione da Chiara Giordano. Le tempistiche alimentarono indiscrezioni e sospetti, tanto da spingere l’attore a intervenire per chiarire la sua posizione. “Non voglio che Rocio sia il capro espiatorio per la fine del mio matrimonio”, dichiarò in un’intervista. Anche Rocio, a distanza di tempo, confermò che il loro legame si era consolidato solo dopo essersi rivisti casualmente: “C’è voluto del tempo, parecchio tempo”.

La lettera dell’avvocata Bernardini De Pace e la replica di Bova

A far discutere all’epoca fu anche una lettera aperta pubblicata dall’avvocata Annamaria Bernardini De Pace, madre di Chiara Giordano, in cui si parlava di un “genero degenere” e si alludeva a un tradimento. Sebbene non venissero fatti nomi, la lettera fu interpretata da molti come un riferimento a Bova. Bernardini De Pace definì il testo una “finzione letteraria”. L’attore reagì con dolore: “Quella lettera mi ha profondamente ferito. Ma pazienza per me. Il problema è che fa star male i miei figli. Come deve sentirsi un ragazzino nel leggere che suo padre ha scaricato la mamma per una ventenne?”. Anche Chiara Giordano, in una successiva intervista, parlò di quel momento difficile, pur senza accusare l’ex marito: “È stato un periodo doloroso che ho dovuto vivere in pubblico”.

Le voci su Martina Ceretti e la fine della storia con Rocio

Dopo oltre dieci anni di relazione e due figlie, anche la storia tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales è giunta al capolinea. A renderlo noto è stato l’avvocato dell’attore, che ha parlato di una separazione di fatto risalente nel tempo. Una ricostruzione, però, smentita dal legale dell’attrice, secondo cui la coppia avrebbe convissuto fino a pochi giorni prima. A complicare ulteriormente il quadro sono arrivati gli audio e i messaggi diffusi da Fabrizio Corona, che farebbero riferimento a una presunta nuova frequentazione tra Bova e la modella Martina Ceretti. Ancora una volta, l’attore si trova al centro dell’attenzione per la fine di una relazione, ma attraverso il suo legale ha voluto chiarire di essere sentimentalmente libero da tempo. Per ora, nessuno dei diretti interessati ha aggiunto altri dettagli sulla vicenda.